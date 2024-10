Nutanix rafforza la sua presenza nel mercato enterprise con TD SYNNEX

TD SYNNEX, aggregatore di soluzioni e distributore globale per l’ecosistema IT, annuncia la nuova collaborazione con Nutanix, specialista mondiale del software cloud. Questa partnership rappresenta un significativo ampliamento dell’offerta infrastrutturale di TD SYNNEX e una conferma dell’impegno dell’azienda verso soluzioni hybrid cloud all’avanguardia.

I punti di forza di Nutanix

Nutanix offre una piattaforma versatile che integra perfettamente l’infrastruttura e la sua gestione, garantendo soluzioni di facile utilizzo e a elevata efficienza. Il software Nutanix, invece, è progettato per semplificare l’operatività IT, in particolare per ambienti remoti, riducendo i requisiti di spazio e alimentazione e consentendo una gestione completa da remoto. Questo elimina la necessità di personale IT in loco, aumentando l’efficienza e abbattendo i costi.

La virtualizzazione è un altro punto di forza delle soluzioni Nutanix. Grazie a questa tecnologia, è possibile ottimizzare l’uso delle risorse hardware all’interno del data center, creando pool di server virtuali su un singolo sistema, permettendo di allocare le risorse in base alle necessità, migliorando notevolmente la flessibilità operativa.

I partner di TD SYNNEX quindi potranno beneficiare dei numerosi vantaggi offerti dalle soluzioni Nutanix, tra cui la riduzione dei costi e la possibilità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti nelle infrastrutture, alle condizioni di mercato e alle nuove esigenze tecnologiche.

Dichiarazioni

Augusto Soveral, Vice President di TD SYNNEX Italy, ha dichiarato: “L’avvio della Partnership strategica con Nutanix rafforza la nostra posizione di leader della distribuzione IT e consente a TD SYNNEX Italy di ampliare la propria offerta con soluzioni integrate ed innovative di infrastruttura iperconvergente e cloud ibrido che rispondono alla crescente domanda dei clienti di adottare piattaforme moderne, altamente scalabili e flessibili che riducano la complessità della gestione IT“.

“Siamo lieti di questa nuova partnership siglata con TD SYNNEX che ci permette di ampliare ulteriormente e consolidare la nostra presenza nel mercato enterprise, supportando al meglio le imprese italiane nel loro percorso di trasformazione digitale attraverso le nostre soluzioni di hybrid multicloud”, ha commentato Benjamin Jolivet, Country Manager di Nutanix Italia. “Con TD SYNNEX, già nostro partner in 13 Paesi a livello europeo, Nutanix rafforza il proprio canale di distribuzione, fornendo ai propri partner un interlocutore strategico dotato di strumenti essenziali per accelerare lo sviluppo del business. Insieme, stimoleremo l’adozione di tecnologie innovative, consentendo alle aziende di affrontare con successo le sfide della digitalizzazione e migliorare la loro competitività sul mercato“.

Roberto Grigolato, BU Manager Hybrid Cloud di TD SYNNEX Italy, ha dichiarato: “Nutanix rappresenta un completamento all’offerta infrastrutturale di TD SYNNEX e conferma l’incremento degli investimenti nell’area dell’Hybrid cloud. Nutanix consente infatti alle organizzazioni di sfruttare tutto il potenziale dei propri dati attraverso soluzioni infrastrutturali semplificate, scalabili e innovative, consentendo alle organizzazioni di concentrarsi sull’innovazione piuttosto che sulla complessità“.