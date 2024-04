UPS 93T: il gruppo di continuità compatto e potente di Eaton

Eaton, azienda specializzata nella gestione intelligente dell’energia, annuncia il lancio di un nuovo gruppo di continuità: l’UPS 93T. Il modello compatto 93T di Eaton è l’ultimo nato tra gli UPS dell’azienda e ha una potenza nominale compresa tra 15 kVA e 80 kVA. Garantisce stabilità di alimentazione in applicazioni critiche, come sale server e data center di piccole dimensioni, trovando implementazione in differenti settori come il commercio, l’industria, la finanza, la sanità, l’informatica e gli ambienti governativi.

L’UPS 93T di Eaton è progettato per offrire la più elevata efficienza al minor costo totale di proprietà (TCO) possibile, garantendo la continuità delle attività supportate. Oltre all’efficienza, coniuga in uno spazio compatto la massima potenza effettiva, offrendo anche una solida batteria interna e una protezione avanzata dalle minacce informatiche. Con un ingombro ridotto fino al 20% rispetto ad altri modelli della sua categoria, consente di risparmiare spazio prezioso per le altre apparecchiature critiche. Grazie alla batteria integrata fino a 80 kVA, l’UPS 93T elimina anche la necessità di una batteria esterna, riducendo ulteriormente l’ingombro richiesto.

Le caratteristiche dell’UPS 93T

Le tecnologie di Eaton mirano all’efficienza, contribuendo a ridurre in modo significativo le spese di acquisto e di esercizio, oltre che consentendo di risparmiare sui costi di raffreddamento. Il sistema Energy Saver System (ESS) di Eaton è un software di risparmio energetico collaudato e affidabile, che migliora i livelli di efficienza dell’UPS Eaton 93T fino al 99%: già da tempo presente sul mercato, il sistema può contare su molti anni di utilizzo e un’ampia diffusione di applicazione.

L’UPS 93T si integra perfettamente con le soluzioni digitali Eaton Brightlayer, offrendo una gestione delle prestazioni di primissimo livello. È infatti dotato di funzioni operative e di controllo intelligenti, che consentono di sfruttare gli insight basati sui dati per monitorare, gestire e ottimizzare le performance.

Eaton fornisce inoltre il servizio Cyber Secured Monitoring, che assicura una risposta rapida ai malfunzionamenti e fornisce rapporti periodici omnicomprensivi sulle prestazioni e sullo stato di salute dell’UPS 93T. Questi report includono l’analisi predittiva e la gestione del ciclo di vita, aiutando a risolvere i problemi nel momento in cui si verificano o, addirittura, a prevenirli. La sicurezza informatica è inoltre un aspetto fondamentale della filosofia “secure by design” di Eaton.

In aggiunta, la soluzione Digital Distributed IT Performance Management (DITPM) di Eaton consente un monitoraggio esteso dell’UPS 93T. Gli utenti sono in grado di visualizzare, tracciare e gestire in modo semplice e da un’unica postazione centralizzata l’ambiente Edge IT connesso fisico e virtuale, gli UPS, le unità di distribuzione dell’alimentazione (PDU) e tutti gli altri dispositivi. DITPM avvisa tempestivamente gli utenti in caso di qualsiasi problema relativo al monitoraggio dell’ambiente e all’automazione. Grazie a questa capacità di monitoraggio davvero completa, DITPM rende ancor più resiliente l’UPS 93T, colmando il divario tra le infrastrutture elettriche e informatiche.