Vigilate arricchisce le proposte Traffic&Security di Elmat

Si rafforza la rete di partnership di Elmat che, da gennaio 2025, avvia la distribuzione delle soluzioni di sicurezza Vigilate. Questa nuova collaborazione, che si aggiunge alle 20 esistenti, rappresenta un passo strategico significativo nel campo della sicurezza tecnologica.

Vigilate è un’azienda italiana nata nel 2016 che produce e sviluppa soluzioni tecnologiche customizzate e con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e controllo in ambito traffico e security. Elmat ha scelto di distribuire proprio le soluzioni Vigilate per poter ampliare l’offerta nell’ambito “Traffic”. Inoltre Vigilate propone soluzioni personalizzate perfette per le aziende clienti di Elmat, sia per semplici progetti, che per esigenze molto complesse. La modularità delle soluzioni Vigilate risponde efficacemente a queste esigenze, permettendo ai clienti di personalizzare i sistemi in base alle proprie dimensioni, obiettivi e budget per vari settori di intervento.

Elmat considera le soluzioni Vigilate una valida integrazione al proprio portafoglio Traffic&Security mediante tecnologia “made in Italy”.

Le soluzioni Vigilate consigliate da Elmat

Tra le soluzioni che Elmat consiglia di prendere in considerazione per i futuri progetti ci sono:

V-Engine , i dispositivi NVR intelligenti e il relativo software V- Engine Core ;

, i dispositivi NVR intelligenti e il relativo software V- ; V-Suite, la piattaforma universale per il mondo della security e del traffic management.

Tutte queste soluzioni hanno diversi punti di forza: offrono strumenti di gestione unificata in un’unica tecnologia; hanno un sistema intelligente per centralizzare le informazioni e hanno hardware e software di proprietà. Inoltre, sono soluzioni scalabili e integrabili con pre-installati, anche di diversi brand.

Elmat e Vigilate condividono la stessa visione di innovazione e attenzione alla qualità. L’approccio comune mette in primo piano la flessibilità e la modularità, che consentono a entrambe le aziende di soddisfare una clientela diversificata. Ed è proprio questa caratteristica delle soluzioni Vigilate che rende questa nuova partnership interessante per tutti i system integrator: adattarsi a diversi scenari, anche futuri.

Testimonianza da un cliente Elmat

Il CEO di Vigilate, Bruno Armando Isoli, dichiara: “Abbiamo scelto Elmat come partner strategico, non solo per la sua solida reputazione come azienda seria e affidabile, ma anche per la sua spiccata propensione a introdurre nel mercato soluzioni innovative. Quando abbiamo deciso di ampliare il nostro modello di go to market sapevamo di voler collaborare con un’azienda che fosse in grado di affrontare le sfide di clienti medio-grandi, con molteplici sedi distribuite sul territorio. Elmat cercava una piattaforma che potesse rispondere a queste esigenze, e siamo convinti che la nostra soluzione, che unisce tecnologia avanzata e flessibilità, sia la risposta ideale. La sinergia tra le nostre competenze ci ha permesso di offrire ai nostri clienti soluzioni di sicurezza centralizzate, innovative e di alta affidabilità“.

Dichiarazioni

Pierpaolo Amadori, Sales Manager di Elmat, afferma: “Le soluzioni avanzate di Vigilate offrono opportunità straordinarie: oltre a una ampia gamma di telecamere ANPR, la tecnologia Vigilate iE2P (Intelligent Edge to Platform) rappresenta un avanzamento significativo nei sistemi di gestione e monitoraggio in tempo reale”. Amadori continua: “guardando al futuro, vediamo grandi potenzialità nei settori del controllo del traffico, controllo accessi e sicurezza fisica se valorizzati attraverso l’analisi del dato a supporto del ‘design e della riorganizzazione urbana’. Particolare interesse ha suscitato in noi la piattaforma V-Suite, una piattaforma assolutamente ‘open’ che integra già moltissime tecnologie, dall’anti intrusione al controllo accessi, fino a molti brand di videosorveglianza. Ci permetterà di indirizzare mercati nuovi, agevolando anche il cross selling in un’ottica sempre più orientata all’unificazione delle piattaforme di gestione Security. Siamo fiduciosi che la nostra nuova partnership porterà grandi soddisfazioni e importanti opportunità di sviluppo per i nostri clienti”.