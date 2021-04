In questo momento storico in cui molte scuole e università sono state obbligate a passare all’insegnamento online, Wacom punta a fornire a insegnanti e studenti soluzioni innovative per affrontare le sfide poste dalla didattica a distanza e dalla collaborazione online.

Wacom ha quindi stretto partnership con cinque applicazioni software leader nel settore education per rendere il più agevole possibile la transizione verso l’ambiente online. Le soluzioni edtech di Collaboard, ExplainEverything, Kamiapp, Limnu e Pear Deck utilizzate insieme al creative pen display Wacom One o alla tavoletta Wacom Intuos aiutano gli insegnanti a gestire meglio le lezioni a distanza.

“La penna è uno strumento di grandi potenzialità che viene usato da secoli in ambito di insegnamento”, afferma Faik Karaoglu, Executive Vice President di Wacom Branded Business. “Con il nuovo ruolo che l’apprendimento digitale e a distanza sta assumendo in tutto il mondo, Wacom vuole offrire a insegnanti, studenti e genitori tutti gli strumenti e le risorse necessarie per compiere la transizione verso l’ambiente online, semplificare l’apprendimento digitale e renderlo più piacevole. Insieme a questi partner introduciamo la penna nell’aula digitale e forniamo agli insegnanti la tecnologia giusta nel momento in cui ne hanno più bisogno.“

Abbinate a un Wacom One o a una Intuos, le cinque applicazioni software seguenti portano nell’aula digitale i vantaggi dei tradizionali carta e penna oppure pennarello e lavagna. Queste soluzioni edtech consentono a insegnanti e studenti di continuare a usare gli stessi metodi delle aule tradizionali anche per collegarsi fra loro online. E poiché Wacom mette in primo piano il comfort e la semplicità d’uso, la penna dona una sensazione naturale e bilanciata anche dopo lunghe ore di lavoro.

Collaboard di IBV Informatik, Beratungs und Vertriebs AG

Questa applicazione basata su web è incentrata sulla collaborazione didattica tramite lavagna e riunisce i seguenti vantaggi:

• Tele da disegno infinite con importazione di immagini, file doc, ppt, excel, pdf, video

• Gestione di gruppi, aule e diritti di accesso

• Presentazione e funzioni che agevolano gli insegnanti

• Importazione di modelli, clipart e forme

• Data center sicuro in Svizzera, Europa (Azure) o in loco

“L’inchiostro digitale è uno dei metodi più naturali per interagire con la tecnologia. Collaboard è una lavagna digitale dove le persone scrivono, disegnano e fanno schizzi come su una vera lavagna. In Wacom abbiamo trovato un partner che crea ottimi prodotti hardware e insieme al quale possiamo sfruttare tutte le potenzialità della penna digitale. Collaboard funziona alla perfezione con le tavolette da disegno e le penne Wacom, permettendo all’utente di creare insieme ad altri, ovunque si trovino e in tempo reale.” spiega Michael Görög, Head of Business Development di Collaboard.

Explain Everything di Explain Everything sp z o.o

Explain Everything è una lavagna digitale per la collaborazione in tempo reale e la registrazione video che funziona su Android, iOS, Chromebook e browser web. Le funzioni includono:

• Condivisione di video-lezioni, collaborazione o trasmissione live

• Collaborazione e/o progetti di gruppo, apprendimento a distanza

• Tele da disegno infinite da usare con qualsiasi tipo di strumento

• Modelli e clipart/doodle predefiniti o personalizzati

• Facile integrazione e condivisione in servizi cloud e di videoconferenza

“Questa partnership ci permette di offrire un’ottima esperienza a chiunque usi Explain Everything su PC o Mac nel proprio flusso di lavoro. La precisione e la comodità d’uso dei dispositivi Wacom permettono di accedere alle piene potenzialità della lavagna e aiutano gli utenti a presentare meglio le loro idee creative grazie alla registrazione e alla collaborazione in tempo reale.” commenta Piotr Sliwinski, cofondatore e Vicepresident of Innovation presso Explain Everything.

Kamiapp di Kamiapp Limited

Kami, che in giapponese significa carta, è un editor di PDF per l’insegnamento e le aule virtuali che offre le seguenti funzioni:

• Assegnazione di incarichi con commenti, audio, video e testuali

• Ricezione, selezione e distribuzione di incarichi

• Ideale per matematica, testi digitati, firme, sintesi vocale di testi

• Integrazione con Google Classroom, Schoology, Canvas

• Con estensione Chrome per l’inserimento di note in PDF e documenti

“Kami e Wacom condividono l’obiettivo di rendere sempre più autonomi insegnanti e studenti, fornendo loro strumenti che favoriscono la collaborazione, la creatività e la versatilità in ambito di apprendimento digitale. Questo obiettivo condiviso e le nostre gamme complementari di prodotti migliorano i risultati di apprendimento di milioni di persone in tutto il mondo e sono stati proprio questi i motivi che ci hanno spinti a collaborare.” afferma Bob Drummond, presidente e CRO.

Limnu

Limnu è una lavagna online che integra la videoconferenza per consentire di collaborare in tempo reale da qualsiasi dispositivo. Riunisce le seguenti funzioni:

• Superficie di disegno uniforme con pennarelli realistici

• Inserimento di note in documenti e immagini importati

• Presenza multi-utente e interfaccia intuitiva

• Modalità collaborativa o disegno solista

• Funzione di leader e pin per contrassegnare punti sull’interfaccia

• Sicurezza della lavagna e impostazioni di amministratore

“Le nostre lavagne online permettono agli insegnanti di spiegare visivamente i concetti agli studenti come farebbero su una lavagna fisica nelle loro aule. Le tavolette e penne Wacom migliorano l’esperienza di apprendimento online sulle nostre lavagne, perché gli insegnanti e gli studenti possono scrivere e disegnare in modo più leggibile rispetto a quando usano un dito o il mouse. Quando si disegna su una lavagna Limnu, un dispositivo Wacom è fluido e reattivo e dona la sensazione di scrivere su una vera lavagna”, dichiara Andrew Kunz, CEO di Limnu.

Pear Deck di Pear Deck Inc.

Pear Deck è un’azienda fondata da persone che lavorano nel campo della formazione con la missione di aiutare gli insegnanti a creare momenti di apprendimento produttivi per tutti gli studenti, tutti i giorni. Con strumenti didattici premiati che si integrano perfettamente nelle tecnologie di Google e Microsoft per le aule, la piattaforma di Pear Deck è usata dalle scuole di tutto il pianeta per coinvolgere gli studenti e favorire la connessione con altre persone di ogni età e capacità. Le scuole e gli istituti che implementano Pear Deck registrano un coinvolgimento più equo dei vari studenti, migliori risultati di apprendimento e un ambiente scolastico più positivo.

“La nostra partnership con Wacom è una gradita opportunità che ci permette di scoprire nuovi modi con cui possiamo dare vita ai componenti di apprendimento attivo di Pear Deck, che si tratti di lezioni d’arte, di matematica o di lingue straniere. Se gli studenti sono liberi di esprimere le loro idee mentre imparano, sono maggiormente coinvolti e i loro risultati migliorano.” conclude Riley Eynon-Lynch, co-fondatore e CEO di Pear Deck.

Sotto forma di bundle, Wacom, Collaboard, ExplainEverything, Kamiapp, Limnu e Pear Deck offrono agli insegnanti tutto ciò che serve loro per interagire con gli studenti in modo naturale, tenere lezioni coinvolgenti e semplificare la comunicazione.