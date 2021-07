WEROCK Technologies, produttore innovativo di soluzioni industriali IT e di comunicazione, amplia la gamma di funzioni del Rocktab L110. Il tablet potente e completamente robusto è stato sviluppato appositamente per i requisiti esterni. Con l’aggiornamento, il tablet da 10″ è ora disponibile con i servizi di Google e un catalogo di accessori più ampio.

Il Rocktab L110 è un tablet rugged, progettato per fornire prestazioni ottimali con elevata facilità d’uso anche in ambienti esterni. È certificato MIL-STD-810G e IP65 e può essere usato in modo affidabile in temperature ambientali da -20°C a +60°C. Il touchscreen in robusto Corning Gorilla Glass 3, che può essere utilizzato con i guanti e sotto la pioggia, offre un funzionamento tipico degli smartphone e impressiona con una luminosità fino a 750 cd/m2. Allo stesso tempo, il processore integrato Snapdragon Octa-Core e 4 GB di RAM offrono sufficiente potenza con un’alta efficienza energetica.

Il Rocktab L110 era precedentemente disponibile con Android 9 AOSP e Windows 10 Professional. A partire da ora, i clienti possono scegliere una terza variante in quanto il tablet è ora disponibile anche come variante con il pacchetto software Google Mobile services (GMD). I servizi includono Google Search, Google Chrome, Google Maps e il Google Play Store con accesso a oltre milioni di applicazioni. La variante senza servizi Google rimane disponibile.

È stato ampliato anche il catalogo degli accessori per il tablet robusto e resistente alle cadute. Il Rocktab L110 può essere preconfigurato in base all’uso previsto e dotato di funzioni aggiuntive. Fuori dalla scatola, offre tasti funzione, fotocamera posteriore e anteriore, porte USB C e USB 2.0. Insieme a componenti aggiuntivi come scanner di codici a barre 2D, modulo Ethernet e RFID, supporti per veicoli, opzioni di tenuta, penne, pellicole antiriflesso, tastiere, scanner palmari, stampanti mobili e molti altri accessori sono disponibili.

Caratteristiche del Rocktab L110 di WEROCK

• Tablet industriale robusto da 10.1″ per uso professionale

• Display antigraffio e ultra-luminoso per il lavoro all’aperto

• Batteria sostituibile da 37 Wh per un’autonomia fino a 10 ore

• Ideale per ambienti difficili in quanto resistente all’acqua e alla polvere

• Resistenza agli urti, alle vibrazioni e alle cadute secondo gli standard militari

• Schermo multi-touch a 10 punti, utilizzabile anche con i guanti e sotto la pioggia

• Potenti opzioni di processori Intel® e Qualcomm

• Piena produttività – con la scelta di Windows 10 o Android 9

• Facoltativamente includendo Google Mobile Services (GMD)

• Connettività USB 2.0 e USB Tipo C

• GPS integrato per il posizionamento

• Sempre connesso con WLAN 802.11 a/b/g/n/ac a doppia banda, connettività Internet ad alta

velocità 4G LTE, Bluetooth 4.2

• Telecamere ad alta risoluzione per immagini nitidissime

• Slot per scheda Micro SD

• TPM 2.0 integrato – protezione antimanomissione hardware (versioni Windows)

• Opzionalmente incluso NFC, RFID, scanner di codici a barre 2D, sensore di impronte digitali

• Docking station e altri accessori disponibili

“Con l’espansione del Rocktab L110, stiamo soddisfacendo i desideri dei nostri clienti di poter installare applicazioni tramite il Play Store in modo semplice. Con la versione con i servizi di Google, questo è ora facilmente possibile”, dice Markus Nicoleit, amministratore delegato di WEROCK Technologies. “Per i clienti industriali che non vogliono i servizi di Google sul loro dispositivo Android, questo è naturalmente ancora possibile”, continua Nicoleit. Come tutti i prodotti dell’azienda, l’impronta di carbonio del tablet, che deriva inevitabilmente dalla produzione e dal trasporto, è completamente compensata attraverso progetti climatici Gold Standard del WWF.

Il Rocktab L110 di WEROCK è disponibile ora e può essere acquistato attraverso le vendite dirette o i partner di distribuzione. Oltre al Rocktab L110, l’azienda offre altri tablet rugged, notebook e dispositivi MDE.