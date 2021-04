WEROCK Technologies annuncia il rilascio di Rocktab S108 e Rocktab S110 Serie Rocktab S100, i nuovi tablet rugged da 8 e 10 pollici

WEROCK Technologies annuncia il rilascio di Rocktab S108 e Rocktab S110, due tablet potenti e robusti che espandono la gamma del produttore tedesco con due modelli da 8 e 10 pollici con un interessante rapporto prezzo-prestazioni.

Adatti per ambienti di lavoro avversi e dotati di potenti processori, batterie generose e ampie caratteristiche, i tablet della serie Rocktab S100 sono impermeabili e resistenti alla polvere secondo lo standard IP67, resistono a cadute fino a 1,2 metri e possono essere utilizzati in modo affidabile a temperature ambiente da -10°C a +50°C. Gli utenti possono quindi utilizzare il dispositivo anche in condizioni di lavoro difficili, pericolose o caotiche. Questo rende i dispositivi ideali per l’uso nei cantieri, nei magazzini, nei veicoli, sul campo per gli artigiani e i fornitori di servizi, ma anche nelle operazioni di salvataggio.

Rocktab: potenti e versatili in qualsiasi ambiente di lavoro

I tablet leggeri e compatti sono potenti e versatili in qualsiasi ambiente di lavoro e offrono una facilità d’uso ottimale per gli affari quotidiani e segnano punti con una gamma di accessori ben studiati. Prestazioni sufficienti sono fornite da un processore MediaTek Helio P60 con sistema operativo Android 10 o un processore quad-core Intel con Windows 10 Professional. Per l’archiviazione dei dati, i tablet hanno un SSD fisso con 64GB, che può essere espanso tramite una scheda micro SD.

Le generose capacità delle batterie fino a 38 Wh, che possono essere scambiate nel modello da 10 pollici, assicurano un lavoro ininterrotto. Tra i plus proposti, anche una porta LAN integrata e un’interfaccia seriale RS232. La versione Android del modello da 8 pollici include Google Mobile Services (GMD) con il Google Play Appstore e quindi l’accesso integrato a oltre un milione di applicazioni. Entrambi i tablet sono dotati di Internet veloce grazie a 4G LTE, WLAN 802.11ac così come Bluetooth 4.0, interfacce USB dedicate e uno scanner di codici a barre 2D opzionale per una comunicazione affidabile tra persone, macchine e dispositivi.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Markus Nicoleit, amministratore delegato di WEROCK: «Non importa se nell’industria, nella logistica o nel commercio, i tablet Rocktab S108 e S110 sono i nostri nuovi robusti tuttofare. Sono perfetti per chiunque abbia bisogno di un compagno affidabile nell’uso professionale. Allo stesso tempo, la serie è caratterizzata da un rapporto qualità-prezzo particolarmente interessante».

Prodotto a zero emissioni di carbonio

Come tutti i prodotti dell’azienda, l’impronta di carbonio dei tablet, che è inevitabilmente creata dalla produzione e dal trasporto, è completamente compensata attraverso progetti climatici Gold Standard del WWF. Rocktab S108 e Rocktab S110 sono disponibili per l’ordine ora e possono essere acquistati attraverso la vendita diretta o i partner di distribuzione. Oltre alla serie S100, l’azienda offre altri tablet rugged, notebook e dispositivi MDE.