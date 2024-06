Yoga Slim 7x di Lenovo arriva in Italia con tutta la potenza dell’AI

Finalmente termina l’attesa: il nuovo Lenovo Yoga Slim 7x è adesso disponibile in Italia.

Si tratta della prima generazione di PC Copilot+ con processori Snapdragon X Elite che inaugura una nuova era nell’uso dell’intelligenza artificiale nel mondo dei creativi. Grazie al nuovo processore Snapdragon X Elite di Qualcomm Technologies con CPU Qualcomm Oryon a 12 core, GPU Qualcomm Adreno e una NPU (neural processing unit) Qualcomm Hexagon dedicata, Lenovo Yoga Slim 7x raggiunge prestazioni senza precedenti, portando la capacità di elaborazione di AI nella NPU fino a 45 trilioni di operazioni al secondo (TOPS).

Caratteristiche tecniche di Lenovo Yoga Slim 7x

Grazie a questa potenza e agli ultimi aggiornamenti di Microsoft e Copilot+, gli utenti possono accedere alle funzionalità LLM (Large Language Model) anche offline. Lenovo Yoga Slim 7x consente infatti di sfruttare appieno l’ampia knowledge base di Copilot+, aprendo a nuove e infinite possibilità creative. Utilizzando le potenzialità dell’intelligenza artificiale generativa e l’apprendimento automatico, Copilot+ aiuta a comporre testi, creare immagini e semplificare le attività di produttività più comuni grazie all’AI. Con la possibilità di lavorare offline con la stessa fluidità dell’online, Yoga Slim 7x stabilisce nuovi standard nell’innovazione degli AI PC, promettendo una user experience futuristica e immediata.

La Neural Processing Unit Exagon del processore Snapdragon X Elite offre ai creativi l’accesso integrato a funzionalità come text-to-image, funzionalità avanzate di editing di foto e video, feedback sulla creazione e la modifica del testo, nonché molte altre funzioni che migliorano e potenziano il processo creativo.

A migliorare ulteriormente l’esperienza finale dell’utente, una serie di funzionalità avanzate della fotocamera e per le videochiamate, tra cui un sistema audio ad alta definizione, gestione di video streaming in 4K, migliore connettività Internet e maggiore sicurezza. Ciò significa che, sebbene Lenovo Yoga Slim 7x sia in grado di eseguire velocemente attività complesse, è anche estremamente efficiente dal punto di vista energetico nell’elaborazione dei processi, il che si traduce in una durata della batteria che può arrivare fino a due giorni grazie a una capacità di 70Wh. Lenovo Yoga Slim 7x integra Lenovo AI Core che funziona in tandem con il processore Snapdragon X Elite per determinare in modo intelligente l’esatto scenario dell’utente, regolando dinamicamente la potenza e l’efficienza a seconda dell’attività da svolgere. Ciò significa l’accesso a una serie di funzionalità abilitate all’intelligenza artificiale in un dispositivo sottile e portatile, pronto all’uso quando e dove la creatività lo richiede.

Alte prestazioni in dimensioni contenute

Lenovo Yoga Slim 7x è infatti tanto sottile quanto potente, pesa solamente 1,28 kg per 12,9 mm di spessore, presenta un pannello touch OLED PureSight da 14,5″ 16:10 3K 90Hz per 1000nits di luminosità di picco e supporto della gamma di colori sRGB e P3 al 100% con certificazione TUV Rheinland per Low Blue Light. La webcam FHD MIPI IR restituisce immagini estremamente nitide durante le videochiamate e con quattro microfoni Voice ID si hanno conversazioni chiare e ben definite in ogni contesto d’uso. Anche i suoni risultano decisamente realistici grazie a un sistema audio con quattro speaker offerto da Lenovo Premium Suite. Come la tastiera, che ha una corsa di 1,5 mm per ogni tasto e un rivestimento antimacchia che migliora la sensazione di digitazione e il comfort; il trackpad di dimensioni fino a 135×80 mm offre maggiore precisione quando si è in movimento.

Il Lenovo Yoga Slim 7x è stato realizzato senza l’impiego di plastiche nei materiali di imballaggio. Il dispositivo viene fornito in una confezione realizzata con carta certificata FSC™ e materiale controllato e utilizza pasta di carta pressata a secco per il rivestimento, mentre la cover inclusa nella confezione è realizzata in fibra riciclabile di bambù. Lenovo include nell’acquisto anche il suo servizio di compensazione delle emissioni di carbonio associate al dispositivo, calcolato suo ciclo di vita medio, attraverso l’acquisto compensativo di crediti di per supportare progetti verificati CDM, Gold Standard, Climate Action Reserve e azioni per il clima validate dalle Nazioni Unite per contribuire a ridurre la CO2 emessa nell’atmosfera.

Lo Yoga Slim 7x è completo del servizio Lenovo Premium Care, per il supporto avanzato che fornisce assistenza hardware e software personalizzata da parte di tecnici esperti con riparazioni rapide quando necessario.4 ed è iscrivibile al programma Affidabilità Garantita di Lenovo. Con l’acquisto di Yoga Slim 7x si può richiedere l’accesso alla suite completa di Adobe Creative Cloud gratuito per i primi due mesi di attivazione.

Prezzi e disponibilità in Italia di Lenovo Yoga Slim 7x

Yoga Slim 7x è disponibile sul sito Lenovo, in Spazio Lenovo e nei migliori retailer a un prezzo di partenza di 1299 euro.