Il 24 giugno, alle ore 10.30, Logitech sarà protagonista a Forum PA del seminario intitolato: “Smart PA, la Pubblica Amministrazione digitalizzata oggi è realtà”, un’occasione per riflettere sulla digitalizzazione che nell’ultimo anno è entrata nelle nostre vite.

Il 2020, infatti, è stato un anno di grande cambiamento del lavoro che, da un lato, ha dato una grande spinta al processo di digitalizzazione e, dall’altro, ha fatto emergere i numerosi gap che aziende, enti pubblici e lavoratori hanno dovuto affrontare, a volte senza la preparazione adeguata.

Come sottolineato da Logitech, che è specializzata nell’offerta di soluzioni di video-collaborazione di alta qualità, semplicità di utilizzo e adozione, fino agli inizi dello scorso anno, le sale meeting con strumentazione all’avanguardia per la videoconferenza erano spesso riservate ai vertici aziendali.

Con l’arrivo della pandemia è nata l’esigenza di nuove soluzioni necessarie a garantire la continuità del lavoro a tutto il personale pubblico e privato. La performance diventa sempre più connessa alla semplicità di utilizzo e quindi alla necessità di un minor supporto da parte delle figure IT.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Davide Bevilacqua, Head of Enterprise Italy – Logitech: «La nostra azienda da sempre è al servizio dei propri clienti per garantire prodotti di qualità, all’avanguardia e easy to use. L’emergenza sanitaria che abbiamo dovuto affrontare ha aiutato aziende, Pubbliche amministrazioni e lavoratori a capire l’importanza di avere a disposizione la giusta tecnologia per poter lavorare in qualsiasi situazione in modo efficace ed efficiente, trovando delle soluzioni per poter affrontare il nuovo mondo del lavoro ibrido a cui ci stiamo affacciando».

Il webinar affronterà l’importanza della collaborazione video per lo svolgimento del lavoro in modo efficace ed empatico e si parlerà di integrazione della tecnologia nel mondo della Pubblica amministrazione al fine di garantire la semplificazione di modalità di lavoro e processi.

Per accedere è necessario iscriversi a Forum PA, cliccando QUI, e poi accedere all’evento QUI.