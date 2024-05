Zero Copy Partner Network: il nuovo ecosistema di Salesforce

Salesforce ha annunciato il Salesforce Zero Copy Partner Network, un ecosistema globale di fornitori di tecnologia e soluzioni che realizzano integrazioni a copia zero sicure e bidirezionali con Salesforce Data Cloud, in modo che i dati possano essere utilizzati su tutta la Piattaforma Salesforce Einstein 1. Salesforce ha inoltre presentato alcune innovazioni, tra cui il nuovo supporto Zero Copy per gli open data lake e i lakehouse che utilizzano il formato tabellare aperto Apache Iceberg, nonché l’aggiunta del supporto zero copy per i partner ISV che sviluppano kit di dati per distribuire i loro preziosi set di dati ai clienti di Data Cloud.

“Nel panorama digitale odierno, le aziende si trovano a combattere con isole di dati sparse in vari sistemi“, ha dichiarato Brian Millham, Presidente e Chief Operating Officer di Salesforce. “Grazie a questo ecosistema globale di partner, le aziende possono accedere a tutti i loro dati, indipendentemente da dove risiedono, e accedere direttamente agli stessi all’interno di Salesforce, creando interazioni più personalizzate con i clienti e creando una base per l’AI affidabile, in meno tempo e a costi inferiori“.

Perché Zero Copy

Salesforce Data Cloud unifica tutti i dati dei clienti, strutturati e non strutturati, in una visione unificata a 360 gradi accessibile all’interno di Salesforce. Ciò consente ai team di prendere decisioni basate sui dati direttamente nel loro flusso di lavoro.

Questi dati vanno al di là dell’accesso alle informazioni, perché favoriscono la creazione di insight funzionali. Si immaginino dei trigger automatizzati basati sul comportamento dei clienti, come un messaggio Slack che notifica a un addetto alle vendite quando un cliente visita una pagina di prezzi sul suo sito web. Queste informazioni in tempo reale consentono un coinvolgimento e un’azione immediata. Data Cloud fornisce anche la base per un’AI affidabile.

Unificando e ripulendo i dati, garantisce che i modelli di AI operino con le informazioni più accurate. Questo sblocca il pieno potenziale degli LLM (Large Language Model) offrendo risultati più rapidi e con costi inferiori. Salesforce ha introdotto in precedenza il concetto di integrazioni bidirezionali a copia zero con Data Cloud, attraverso partnership con Amazon Redshift, Databricks, BigQuery di Google Cloud e Snowflake.

Senza lo Zero Copy, le aziende devono affidarsi a integrazioni personalizzate e a complesse pipeline di dati per l’integrazione e lo spostamento dei dati da Salesforce a data warehouse esterni e viceversa. A differenza dei processi tradizionali di estrazione, trasformazione, caricamento (ETL) e delle pipeline di dati, l’integrazione zero copy offre alle aziende un modo più efficiente, sicuro e facile da usare per collegare i dati alle applicazioni aziendali.

Con le integrazioni zero copy di Salesforce, le aziende possono:

Accedere a dati esterni in tempo reale senza copiare (senza ETL inverso): i metodi tradizionali di accesso ai dati da altri sistemi, come la creazione di pipeline ETL inverse, sono costosi e fragili. Le aziende devono creare e mantenere la connessione, quindi ricostruire le modifiche dei dati nel tempo. Con l’integrazione a copia zero, i team di Salesforce possono accedere ai dati dal luogo in cui si trovano, tramite query o accedendo virtualmente al file, e quando i dati di origine cambiano, vengono immediatamente aggiornati ovunque, ad esempio su un record del veicolo che visualizza il chilometraggio e la cronologia della manutenzione di un’auto connessa attraverso una connessione zero copy a un apposito data lake.

(senza ETL inverso): i metodi tradizionali di accesso ai dati da altri sistemi, come la creazione di pipeline ETL inverse, sono costosi e fragili. Le aziende devono creare e mantenere la connessione, quindi ricostruire le modifiche dei dati nel tempo. Con l’integrazione a copia zero, i team di Salesforce possono accedere ai dati dal luogo in cui si trovano, tramite query o accedendo virtualmente al file, e quando i dati di origine cambiano, vengono immediatamente aggiornati ovunque, ad esempio su un record del veicolo che visualizza il chilometraggio e la cronologia della manutenzione di un’auto connessa attraverso una connessione zero copy a un apposito data lake. Agire sui dati da qualsiasi punto del flusso di lavoro : una volta in Data Cloud, i dati sbloccati fanno parte del framework di metadati di Salesforce e possono essere utilizzati in diversi modi, tra cui: generazione di informazioni di business intelligence (BI) o intelligenza artificiale; segmentazione o attivazione del marketing; creazione di esperienze cliente unificate tra vendite, assistenza, marketing e ecommerce; analisi tramite Tableau. Ad esempio, un flusso innescato da Data Cloud aggiorna un account manager in Slack quando le spedizioni sono contrassegnate come in ritardo in un lake esterno, consentendo un immediato coinvolgimento del cliente.

: una volta in Data Cloud, i dati sbloccati fanno parte del framework di metadati di Salesforce e possono essere utilizzati in diversi modi, tra cui: generazione di informazioni di business intelligence (BI) o intelligenza artificiale; segmentazione o attivazione del marketing; creazione di esperienze cliente unificate tra vendite, assistenza, marketing e ecommerce; analisi tramite Tableau. Ad esempio, un flusso innescato da Data Cloud aggiorna un account manager in Slack quando le spedizioni sono contrassegnate come in ritardo in un lake esterno, consentendo un immediato coinvolgimento del cliente. Condividere gli insight dei clienti a 360 gradi senza bisogno di copiarli : le integrazioni a copia zero di Salesforce vanno oltre la semplice lettura dei dati da data warehouse e data lake. Permette anche di condividere preziose informazioni su questi sistemi, tra cui dati armonizzati e unificati sui clienti, oltre a informazioni di AI e BI, il tutto senza bisogno di replicare i dati.

: le integrazioni a copia zero di Salesforce vanno oltre la semplice lettura dei dati da data warehouse e data lake. Permette anche di condividere preziose informazioni su questi sistemi, tra cui dati armonizzati e unificati sui clienti, oltre a informazioni di AI e BI, il tutto senza bisogno di replicare i dati. Mantenere la governance e la sicurezza : la governance tradizionale dei dati spesso dipende dalla copia manuale degli stessi tra i sistemi per preservare l’integrità dei dati di origine, sacrificando la capacità di tracciarli mentre si spostano a valle. Le integrazioni a copia zero eliminano la necessità di spostare manualmente i dati e, dal momento che questi rimangono nella loro posizione originale, il loro percorso viene preservato. Inoltre, poiché le integrazioni zero copy consentono il controllo centralizzato dell’accesso alla fonte dei dati, semplificano la gestione della sicurezza e riducono al minimo i rischi legati all’esposizione dei dati all’azienda.

: la governance tradizionale dei dati spesso dipende dalla copia manuale degli stessi tra i sistemi per preservare l’integrità dei dati di origine, sacrificando la capacità di tracciarli mentre si spostano a valle. Le integrazioni a copia zero eliminano la necessità di spostare manualmente i dati e, dal momento che questi rimangono nella loro posizione originale, il loro percorso viene preservato. Inoltre, poiché le integrazioni zero copy consentono il controllo centralizzato dell’accesso alla fonte dei dati, semplificano la gestione della sicurezza e riducono al minimo i rischi legati all’esposizione dei dati all’azienda. AI generativa a livello base: grazie alla possibilità di connettersi non solo a dati strutturati, ma anche a dati non strutturati come PDF, trascrizioni di chiamate ed e-mail, le integrazioni zero copy rendono semplice e veloce l’inserimento di dati aziendali unificati in qualsiasi richiesta di AI inviata attraverso il Trust Layer di Einstein. In questo modo, i clienti possono implementare un’AI generativa affidabile e pertinente in tutte le applicazioni Salesforce, senza dover mettere a punto un LLM standard.

Perché è importante

La maggior parte delle aziende si destreggia tra più sistemi per gestire il proprio business, ma solo il 28% delle applicazioni è connesso e oltre l’80% dei leader aziendali lotta contro la frammentazione e i silos di dati. Per comprendere appieno il percorso completo compiuto dal cliente, è necessario riunire questi dati per avere una visione a 360 gradi. Tuttavia, la sfida risiede nella dispersione dei dati, che rende difficile il consolidamento, la generazione di approfondimenti e l’alimentazione dei dati nei sistemi coinvolti.

È qui che entra in gioco Salesforce Data Cloud con le nuove integrazioni Zero Copy. Le aziende possono ora mantenere i dati nella loro posizione originale, integrando al contempo i metadati. Questo sblocca la potenza di tutti i dati all’interno di Salesforce, consentendo l’armonizzazione, l’unificazione e una visione completa del cliente. L’approccio a copia zero consentirà ai professionisti della vendita, dell’assistenza clienti e del marketing di accedere alle stesse informazioni, facilitando la collaborazione tra i vari reparti, dando loro la possibilità di agire sui dati e migliorando l’esperienza dei clienti. Inoltre, queste ricche informazioni sono accessibili anche nei data warehouse e nei data lake dell’azienda, consentendo alle applicazioni a valle di sfruttare i dati unificati dei clienti.

Nuove integrazioni con Microsoft

Salesforce ha anche annunciato l’ampliamento della partnership con Microsoft per consentire l’integrazione zero copy di Data Cloud con Microsoft Azure.

Salesforce e Microsoft stanno lavorando insieme per dare ai clienti la possibilità di accedere ai loro dati aziendali critici in Azure Synapse e di accedere ai dati a copia zero da Microsoft Fabric e Salesforce Data Cloud e viceversa. Questo segna un’evoluzione significativa nella partnership tra Microsoft e Salesforce, incentrata sulla creazione di reciproco valore per i clienti nell’era dei dati affidabili e dell’intelligenza artificiale.

Ampliamento del supporto per l’accesso ai dati zero copy da un file, per sbloccare i dati da data lake e warehouse aperti

Il supporto di Data Cloud per l’accesso ai dati da piattaforme di dati esterne tramite zero copy è attualmente realizzato attraverso una query live. Ciò significa che quando i dati del dataset esterno sono necessari per un’operazione in Data Cloud, questi vengono recuperati inviando una query SQL all’API di query della piattaforma di dati di origine. Il modello di query live ha senso per i data warehouse che forniscono un’interfaccia di query, poiché il motore di query nativo del warehouse è necessario per leggere i dati nel formato proprietario di ciascuna piattaforma.

Tuttavia, con la crescente popolarità del modello open data lake e lakehouse, esiste un altro modo per accedere ai formati tabellari alimentati dai dati, come Apache Iceberg. Poiché Iceberg è un formato aperto, i motori di ricerca di Data Cloud possono leggerlo in modo nativo e fare riferimento direttamente ai dati esterni memorizzati nelle tabelle Iceberg. Ciò consente un nuovo modo a bassa latenza di virtualizzare i dati in Data Cloud, con accesso diretto ai file a livello di storage.

Data Cloud estenderà presto l’accesso ai dati zero copy a qualsiasi data lake o lakehouse aperto che memorizzi i dati in Iceberg o che possa fornire metadati Iceberg per le sue tabelle. Ciò offre ai clienti più opzioni con il supporto zero copy per un ecosistema ancora più ampio di piattaforme di dati e data lake personalizzati.

I nuovi Zero Copy Data Kits consentono agli ISV e ai fornitori di dati di sbloccare nuovi dataset per i clienti

Oggi gli ISV possono utilizzare i Data Kit per distribuire set di dati e arricchire i dati dei clienti in Data Cloud. I Data Kit sono contenitori di metadati di Data Cloud che possono essere confezionati e installati da Salesforce AppExchange. I Data Kit consentono agli ISV di distribuire i loro dataset di alto valore ai clienti di Data Cloud e di farli atterrare in Data Cloud pre-mappati nel modello di dati del cliente di Data Cloud, senza bisogno di trasformazioni.

L’aggiunta del supporto a copia zero ai Data Kit consentirà ai clienti di accedere a nuovi dataset di terze parti di partner come Dun & Bradstreet, Moody’s, Own Company, The Weather Company, Workday, ZoomInfo e altri ancora per arricchire il profilo dei clienti tramite le stesse integrazioni zero copy che utilizzano per accedere alle proprie piattaforme di dati. Ad esempio, The Weather Company può consentire ai clienti di arricchire il proprio modello di dati con dati meteorologici locali in tempo reale, aiutandoli a prendere decisioni più informate e a intraprendere azioni basate sulle condizioni atmosferiche, come ad esempio una compagnia assicurativa che fa outreach predittivo in vista di una grande tempesta o che basa una AI generativa sui dati meteorologici in tempo reale.

Gli sviluppatori possono ora sbloccare i dati delle loro app Heroku con il supporto zero copy per Heroku Postgres

Heroku darà presto la possibilità agli sviluppatori, compresi i partner del Salesforce Zero Copy Partner Network, che utilizzano sia Heroku che Data Cloud di sbloccare il pieno potenziale dei loro dati relazionali. Eliminando i trasferimenti di dati, Zero Copy consente di sfruttare senza problemi i dati Postgres di Heroku per ottenere potenti approfondimenti e innovazioni nelle esperienze Salesforce alimentate da Data Cloud e nelle applicazioni Heroku esistenti. Questa integrazione rafforza l’impegno di Heroku per la flessibilità degli sviluppatori, supportando diversi set di competenze, linguaggi, standard aperti e operazioni completamente gestite, il tutto massimizzando il valore dei dati gestiti.

La Zero Copy Partner Network consente ai partner SI di guidare i clienti nell’implementazione di trasferimenti a copia zero da Data Cloud

In quanto parte del Salesforce Zero Copy Partner Network, i partner leader del settore, tra cui Accenture, Capgemini, Coastal, Cognizant, Deloitte Digital, IBM Consulting, Publicis Sapient, PwC, Slalom e Wipro, possono ora aiutare i clienti a integrare Data Cloud, compresi i modelli di integrazione zero copy. Ad esempio, un istituto finanziario può avvalersi di un partner Salesforce SI per integrare Data Cloud con l’infrastruttura dati esistente. Questa integrazione può sbloccare i dati intrappolati e generare approfondimenti che favoriscono un coinvolgimento ricco e personalizzato per i clienti, in modo rapido e su scala.

Disponibilità