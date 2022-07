100 anni di Socomec tra innovazione e responsabilità

Sostenibilità, responsabilità e impegno sociale sono tematiche che stanno riscuotendo un grande successo mediatico negli ultimi anni ma ci sono aziende che, da pionere, hanno parlato e messo al centro del loro lavoro questi valori già dal secolo scorso. Un esempio arriva da Socomec, gruppo industriale indipendente con 3600 dipendenti presenti in tutto il mondo in 28 filiali specializzato nell’energia elettrica, che proprio nel 2022 festeggia i suoi primi 100 anni di attività.

Socomec è un’azienda solida, a conduzione familiare, e che da sempre ha lavorato molto sul fronte della ricerca e sviluppo per proporre soluzioni innovative e al passo con le esigenze del mercato: una realtà che si consolida sempre di più e che anche negli ultimi due anni, nonostante la crisi globale dovuta al coronavirus e alle tensioni geopolitiche sfociate nel conflitto tra Russia e Ucraina, ha continuato a crescere spinta da un forte ottimismo.

Ottimismo che ritroviamo anche in relazione al nuovo scenario gl0bale, dove la richiesta di energia sarà sempre maggiore ed andrà ad impattare qualsiasi tipo di attività, da quelle quotidiane a quelle critiche come l’erogazione dei servizi sanitari.

La celebrazione dei 100 anni dalla fondazione prevede due eventi cardine: uno che si è svolto a Milano a giugno e ha rappresentato un momento per ripercorrere le tappe di Socomec con clienti e partner e uno che sarà celebrato a settembre nella sede di Isola Vicentina e che sarà dedicato completamente ai dipendenti e alle loro famiglie. Ma non finisce qui perchè Socomec ha deciso di festeggiare il proprio centenario con una serie di iniziative che coinvolgono le sedi aziendali di tutti i Paesi ed in particolare con 100 sfide che avranno come risultato altrettante donazioni di beneficienza, in linea con la filosofia di Socomec per l’impegno sociale e green.

Un po’ di storia

Socomec, fondata nel 1922 da Joseph Siat, con il centenario che cade quest’anno rientra a pieno titolo nella ristretta cerchia delle imprese francesi secolari.

L’attuale CEO del Gruppo, Ivan Steyert, spiega: “Socomec è ora una giovane centenaria! Questo è motivo di grande orgoglio, perché poche aziende raggiungono un’età del genere restando così solide e mantenendo una conduzione familiare. Negli ultimi 100 anni abbiamo vissuto la guerra, crisi economiche e politiche su scala globale ed abbiamo dovuto affrontare nuove sfide in termini di sostenibilità ed impatto ambientale. Tuttavia, siamo sempre stati capaci di adattarci e reinventarci senza rinunciare ai nostri valori di indipendenza, innovazione e responsabilità.”

Con un secolo di storia alle spalle ed una cultura basata sulla ricerca e l’innovazione continue, non sorprende che Socomec non abbia mai smesso di alzare la posta, anche durante gli ultimi anni che hanno messo a dura prova le aziende in tutto il mondo. “Nel corso dell’ultimo secolo, per soddisfare le esigenze di sicurezza e la continuità di installazioni critiche come data center, aeroporti, strutture sanitarie e infrastrutture industriali sono stati sviluppati dispositivi elettrici ed elettronici incredibilmente sofisticati, dagli smart switch ai sistemi modulari di misura, agli UPS. Più di recente abbiamo elaborato sistemi all’avanguardia per l’accumulo di energia, così da supportare la transizione energetica ed il crescente utilizzo di energie rinnovabili. In ogni contesto critico, che si tratti di fornire energia e luce oppure garantire la continuità dei servizi, Socomec offre soluzioni innovative specificamente pensate per queste installazioni vitali”, afferma Steyert.

Il rapporto di fiducia e collaborazione con i clienti è sempre stato un fattore chiave del successo dell’azienda in questi 100 anni. “I clienti di Socomec sono coinvolti in ogni fase dei processi di ideazione e sviluppo. Il nostro è un approccio estremamente collaborativo, che ci consente di fornire loro esattamente ciò di cui hanno bisogno, riducendo nel contempo i rischi in fase di sviluppo, e di accelerare il time-to-market”, precisa Steyert.

Una festa lunga tutto l’anno

I festeggiamenti per il centenario, come accennato, si prolungheranno per tutto l’anno e Socomec darà ai dipendenti l’opportunità di completare 100 sfide che avranno come risultato altrettante donazioni di beneficenza. Si tratta di gare individuali e a squadre a cui parteciperanno persone che lavorano nei vari settori dell’azienda in tutto il mondo. Ogni sfida portata a termine contribuirà a migliorare le condizioni di vita di alcune delle popolazioni più povere del mondo, aiutandole ad affrontare le disuguaglianze in termini di disponibilità di elettricità ed acqua, facendo di questi servizi vitali la piattaforma per un più ampio sviluppo economico. In particolare, Socomec contribuirà ai costi per la fornitura di elettricità a scuole e centri sanitari nei comuni rurali del Madagascar settentrionale.

In Italia, una rappresentanza dell’azienda ha preso parte alla sfida ciclistica che ha coinvolto le sedi Socomec di tutta Europa tra il 18 e il 25 giugno: il team italiano è partito da Isola Vicentina e ha raggiunto in bicicletta la sede di Benfeld lungo un percorso di oltre 800 chilometri.

Inoltre, i festeggiamenti del centenario si concentrano in due importanti eventi celebrativi. A giugno, al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica Leonardo da Vinci di Milano, Socomec ha organizzato un incontro per ripercorrere con clienti e partner le tappe del viaggio intrapreso dall’azienda dal 1922 ad oggi e per presentare le nuove sfide da affrontare e gli obiettivi che l’azienda si propone di raggiungere nel futuro.

A settembre, l’azienda festeggerà il centenario del Gruppo con un evento nella sede di Socomec ad Isola Vicentina, insieme ai propri dipendenti ed alle loro famiglie. Convivialità e divertimento il fil rouge che attraverserà il pomeriggio di festa.

Uno sguardo al futuro

Forte del suo know-how e del bagaglio di esperienza maturato in un secolo di storia, oggi Socomec guarda ai prossimi 100 anni con fiducia ed ottimismo. “In qualità di Gruppo indipendente possiamo garantire il controllo di tutte le nostre decisioni strategiche ed operative, che sono in linea con i valori definiti dalla gestione familiare e dal personale. I nostri asset ed il nostro approccio ci consentono di creare un valore duraturo ed una crescita sostenibile per gli azionisti, i dipendenti, i clienti ed i partner, nonché per la società nel suo complesso e l’ambiente. Crediamo fermamente che, mantenendo il controllo di tutti gli aspetti della progettazione, della produzione e dell’utilizzo dell’energia, sia possibile creare soluzioni affidabili e sostenibili per un futuro migliore per tutti noi”, conclude Ivan Steyert.