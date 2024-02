Telecamere a energia solare: le soluzioni “green” di HIKVISION

Anche la videosorveglianza può essere sostenibile e fare a meno dell’elettricità. Come? Con l’ausilio dei pannelli solari. Campi aperti, aree montane e boschive senza luce né rete, e ancora cantieri, festival estemporanei, tratti remoti di autostrade oppure case isolate: in questi casi può essere tecnicamente impossibile o inutilmente oneroso installare un sistema di videosorveglianza cablato. Per queste applicazioni HIKVISION propone le Telecamere Solar a energia solare: dotate di batterie modulari di ultima generazione e a lunga durata, queste telecamere funzionano al top anche al buio o in caso di maltempo e non hanno bisogno di cavi di alimentazione né di accessori aggiuntivi.

Telecamera + batterie + pannello solare

HIKVISION propone una soluzione all-in-one composta da telecamere a energia solare in diversi modelli, batterie modulari con capacità complessiva di 360 Wh e pannello solare con potenza fino a 80W, il tutto assemblato con staffe per diverse tipologie di montaggio e cablaggi a tenuta stagna. Il Kit di alimentazione Solar Power Station, composto da pannello solare aggiuntivo e batterie incorporate, raddoppia la durata e l’autonomia energetica. Predisposte anche per il collegamento a fonti esterne di alimentazione per mantenere la carica delle batterie ed il funzionamento nelle ore notturne, le Solar Camera supportano la rete dati 4G e in alcuni casi offrono fanno da Access Point Wi-Fi per la configurazione da remoto.

Qualità HIKVISION

Il tutto ad una qualità video senza compromessi con riprese a colori h24 e rilevazione intelligente anche in condizioni climatiche difficili. Le telecamere a energia solare HIKVISION sono infatti resistenti a vento, polvere e acqua con un grado di protezione IP67. Grazie alla tecnologia AcuSense e al Sensore Volumetrico doppia tecnologia (PIR+Radar), la protezione diventa ancora più efficace e intelligente con una drastica riduzione degli allarmi impropri.

Telecamere a energia solare: una Solar Camera per ogni applicazione

Per una visione ottimale da qualsiasi angolazione e una copertura video più ampia, la versione PTZ con zoom 25X è la scelta ideale per vedere ogni dettaglio nitidamente. Le versioni con obbiettivi motorizzati (2,8-12mm e 8-32mm) auto focus, anche in versione ANPR e WDR 140dB, offrono immagini di alta qualità con analitica intelligente e rilevano automaticamente le targhe. Possono gestire un varco per il controllo accessi o essere impiegate per il monitoraggio di strade urbane ed extraurbane.

Gestione easy delle telecamere a energia solare

Le telecamere a energia solare si gestiscono facilmente con diverse piattaforme di centralizzazione, rivolte sia al professionista che all’utente finale, come Hik Central Professional, Hik Partner Pro e Hik Connect che consentono di gestire e controllare stato dell’alimentazione, flusso video, registrazioni e gli allarmi di qualsiasi telecamera collegata con notifiche istantanee degli eventi.

Un futuro sostenibile

Per applicazioni specifiche, HIKVISION fornisce anche dei kit di alimentazione personalizzabili che offrono un’energia pulita e sostenibile, contribuendo alla costruzione di un futuro più ecologico per tutti.