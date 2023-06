BDO Digital è Microsoft Security Partner of the Year 2023

BDO Digital ha ricevuto il premio Microsoft Security Partner of the Year 2023. L’azienda è stata premiata tra i migliori partner Microsoft a livello globale per aver raggiunto livelli di eccellenza nell’innovazione e nell’implementazione di soluzioni client basate sulla tecnologia Microsoft.

Pat Kramer, CEO di BDO Global, ha commentato: “Sin dal lancio della nostra alleanza strategica con Microsoft, i vantaggi della nostra collaborazione sono stati evidenti a entrambe le parti. Sono molto orgoglioso che, nel 2023, la forza della nostra partnership con Microsoft sia stata riconosciuta tramite l’assegnazione a BDO Digital del premio Microsoft Security Partner of the Year 2023. Il nostro approccio digitale strategico, che unisce le nostre capacità globali a livello digitale e commerciale, dimostra che siamo in una posizione unica per offrire valore ai nostri clienti e alle due aziende”.

I premi Microsoft Partner of the Year riconoscono i collaboratori di Microsoft che hanno sviluppato e fornito, durante l’anno precedente, innovativi applicazioni, servizi e dispositivi basati su soluzioni Microsoft. Sono presenti diverse categorie di premi e i vincitori sono individuati tra oltre 4.200 candidature provenienti da più di 100 Paesi in tutto il mondo. BDO Digital è stata premiata per aver fornito soluzioni e servizi di alto livello nel campo della sicurezza informatica.

Il riconoscimento Security Partner of the Year premia i partner che sono stati in grado di fornire ai clienti soluzioni di sicurezza end-to-end (rispetto a soluzioni one-point) basate sulle funzionalità di Microsoft Security and Identity in Microsoft 365 e Microsoft Azure Security.

Simone Del Bianco, Managing Partner BDO in Italia ha commentato: “Il riconoscimento ottenuto da BDO Digital conferma l’ottimo lavoro svolto anche dal team italiano che, grazie alle sue capacità e alla sua professionalità, è in grado di offrire soluzioni per la sicurezza informatica basate sulle infrastrutture Microsoft con l’obiettivo di aiutare i clienti ad affrontare le sfide sempre più complesse che le aziende si trovano ad affrontare”.

“Congratulazioni ai vincitori e ai finalisti dei Microsoft Partner of the Year Awards 2023!” ha dichiarato Nicole Dezen, Chief Partner Officer e Corporate Vice President Global Partner Solutions di Microsoft. “Le nuove soluzioni e i servizi innovativi, sviluppati dai vincitori di quest’anno, dimostrano le grandi potenzialità di Microsoft Cloud e sono in grado di generare un impatto positivo sui clienti e sul loro processo di trasformazione digitale”.