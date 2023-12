5 motivi per passare al cloud Cubbit DS3

Cubbit DS3 è il primo cloud geo-distribuito d’Europa. L’azienda di Bologna vanta una vasta rete di clienti nel Paese, tra cui Granarolo, Amadori, SCM Group e numerose PA e istituzioni. Di recente Cubbit ha firmato una partnership con Exclusive Networks, gigante europeo nel settore della cybersecurity quotato alla Borsa di Parigi, e con Leonardo, leader mondiale in aerospazio, difesa e sicurezza con $14 miliardi di fatturato. Ecco i cinque segreti del suo successo.

#1 Iper-resilienza

DS3 rivoluziona il concetto di cloud storage, andando oltre i limiti dei modelli centralizzati tradizionali. Con un approccio innovativo nella protezione dei dati, DS3 utilizza una tecnica avanzata che cifra, frammenta e replica i dati degli utenti attraverso una vasta rete geo-distribuita su più città. Questo assicura che i dati siano sparsi su molteplici sedi geografiche, aumentando notevolmente la resistenza contro attacchi ransomware e disastri localizzati.

Il punto di forza di DS3 è la sua architettura di sicurezza unica: i dati non sono mai conservati in modo completo in una singola posizione. In caso di una violazione di sicurezza in un nodo della rete DS3, i malintenzionati si troverebbero davanti solamente a pezzi di dati cifrati, rendendo impraticabile la ricostruzione delle informazioni originali. Questo approccio elimina il classico ‘single point of failure’, tipico dei sistemi tradizionali e rappresenta un salto qualitativo in termini di sicurezza.

DS3 stabilisce così un nuovo standard di durabilità dei dati, raggiungendo un’affidabilità quasi perfetta, con un indice di durabilità di 99.9999999999999% (15 nove). Questo livello è significativamente superiore agli standard di mercato, che generalmente si fermano al 99.999999999% (11 nove), posizionando DS3 come una soluzione di archiviazione fino a 10.000 volte più robusta e affidabile.

#2 Immutabilità

DS3 trasforma il concetto di sicurezza nel cloud storage grazie a due innovazioni chiave contro i ransomware: versioning e object lock. Con il versioning, DS3 offre la possibilità di gestire e recuperare diverse versioni di un unico file, estendendo l’accesso oltre la versione corrente. Questa tattica crea una difesa robusta contro gli attacchi ransomware, consentendo il ripristino tempestivo delle versioni dei file antecedenti all’attacco, senza cedere alle richieste di riscatto.

In aggiunta, l’object lock di DS3 stabilisce una difesa solida contro intrusioni indesiderate, consentendo di ‘sigillare’ un file. Durante il periodo di blocco impostato, ogni tentativo di alterazione, eliminazione o cifratura del file viene bloccato. Queste funzionalità, combinate, garantiscono un ambiente di archiviazione altamente sicuro e resistente a manipolazioni, intensificando la salvaguardia dei dati aziendali in un panorama digitale sotto costante minaccia ransomware.



#3 Compatibilità universale con S3

Il servizio DS3, sigla di Distributed Simple Storage Service, si afferma come un’opzione di archiviazione distribuita di primo piano, garantendo un’eccellente compatibilità con Amazon S3 (Simple Storage Service). Questa caratteristica assicura un’integrazione fluida e senza limiti, permettendo l’utilizzo di un’ampia varietà di client, tra cui Veeam, Nakivo, Commvault, Synology e QNAP. L’approccio di DS3 mira a offrire una flessibilità straordinaria, consentendo agli utenti di adottare le soluzioni di loro preferenza senza alterare i processi esistenti. Questo livello di adattabilità, unito all’impegno per l’innovazione, rende DS3 una scelta privilegiata nel panorama del cloud storage, promuovendo una gestione dei dati più efficiente e versatile.

#4 Sovranità digitale

DS3 offre soluzioni di archiviazione dati che rispettano rigorosamente le normative nazionali, garantendo conformità al GDPR e alle leggi sulla gestione dei dati. Questo metodo assicura non solo la protezione della sovranità digitale ma anche un controllo dei dati in linea con i più alti criteri di sicurezza.

La sicurezza di DS3 è validata da certificazioni di prim’ordine, inclusa la ISO 9001:2015 per i sistemi di gestione della qualità, la ISO/IEC 27001:2013 per la sicurezza delle informazioni, la ISO/IEC 27017:2015 per la sicurezza nei servizi cloud e la ISO/IEC 27018:2019 per la tutela della privacy e dei dati personali nel cloud. La piattaforma è anche accreditata dal MePA e qualificata dall’ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, in passato AgID, Agenzia per l’Italia Digitale), dimostrando il suo impegno costante nella cybersecurity di alto livello, riconosciuto anche dal Cybersecurity Made in Europe Label.

#5 Risparmio

Nell’ambito del cloud storage, DS3 si distingue per il suo modello di prezzo estremamente competitivo. La piattaforma abbandona le usuali egress fee e i costi di cancellazione, oltre a non applicare tariffe supplementari per la ridondanza. Offrendo un modello di fatturazione più vantaggioso rispetto ai suoi rivali, DS3 garantisce notevoli vantaggi economici. La sua struttura geo-distribuita permette infatti la conservazione simultanea dei dati in diverse località, senza alcun sovrapprezzo. A differenza di altri servizi di cloud storage, che impongono costi aggiuntivi per la duplicazione dei dati in più sedi, DS3 adotta un prezzo unico e fisso, indipendentemente dalla localizzazione dei dati. Questa strategia non solo migliora l’efficienza operativa, ma garantisce anche un notevole risparmio per gli utenti, posizionando DS3 come una delle alternative più convenienti nel panorama internazionale del cloud storage.

Cubbit: l’azienda dietro DS3

Con base a Bologna, Cubbit è il primo cloud enabler in Europa. Questa azienda italiana si distingue per la sua collaborazione con un’ampia rete di oltre 200 aziende in Italia, comprendendo nomi noti come Amadori, Granarolo e SCM Group, insieme a diverse organizzazioni istituzionali.

L’importanza di Cubbit nel panorama europeo è ulteriormente rafforzata dalla sua recente alleanza con Exclusive Networks, una realtà di primo piano nella cybersecurity europea, quotata alla Borsa di Parigi e con un fatturato di $4.9 miliardi. Inoltre, la collaborazione con Leonardo, un gigante globale nei settori aerospaziale, difesa e sicurezza con un fatturato di $14 miliardi, evidenzia la solidità e l’espansione di Cubbit nel mercato.

L’azienda si dedica a fornire un supporto tecnico d’élite, garantendo assistenza in italiano e inglese attraverso canali email e telefonici. Questa attenzione al cliente dimostra l’impegno di Cubbit nel garantire un’esperienza utente senza pari e una risposta pronta e adeguata alle varie esigenze.

