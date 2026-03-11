Acer lancia il nuovo Channel Partner Portal

Favorire l’adozione di soluzioni innovative e supportare clienti e partner nell’ottimizzazione dei processi aziendali: per Acer EMEA il canale non è più solo vendita, ma una leva strategica per la transizione digitale. In questo contesto è stato presentato l’Acer Channel Partner Portal, una piattaforma pensata per supportare a 360 gradi i partner nell’assistere i clienti, offrendo servizi e formazione dedicata. La strategia 2026 di Acer EMEA mette al centro SMB, mid-market ed education, riconoscendo nel canale il vero acceleratore della trasformazione digitale in un mercato caratterizzato da volatilità, pressione competitiva e rapida evoluzione tecnologica.

Le piccole e medie imprese rappresentano proprio il cuore dell’economia europea: 26,1 milioni di aziende, pari al 99,8% di tutte le realtà attive, generano il 52% del valore aggiunto complessivo dell’Unione Europea. Numeri che confermano come il loro impatto sia tutt’altro che marginale e come la loro competitività sia determinante per la crescita del continente. In questo scenario, Acer ha l’obiettivo di accompagnare le imprese in un percorso concreto di adozione dell’intelligenza artificiale e di digitalizzazione dei processi, trasformando la tecnologia in un fattore strutturale di produttività, resilienza e crescita.

“I trend che stiamo osservando parlano chiaro: dall’ascesa del solopreneur alla diffusione dell’AI, fino alla necessità di integrare sostenibilità e cybersecurity nelle strategie aziendali. Le SMB si trovano oggi ad affrontare vincoli di risorse, carenza di talenti e un contesto di ‘policrisi’ permanente. In questo quadro il canale non è più solo un intermediario commerciale, ma un partner strategico capace di portare competenze, consulenza e prossimità sul territorio”, afferma Cristina Pez, Director Commercial Marketing and Go-to-Market Acer EMEA.

Per Acer EMEA, è fondamentale investire nella formazione sull’AI adoption e sulla digital transformation, offrire programmi di “test before invest” attraverso proof of concept e demo unit per ridurre i rischi di investimento, e mettere la sicurezza al centro di ogni progetto di innovazione. Allo stesso tempo, diventa cruciale supportare le imprese nella crescita delle competenze interne, affinché le risorse siano pronte a operare in contesti in cui intelligenza artificiale e digitalizzazione sono determinanti per il successo aziendale. Questa visione si integra in un modello di business 100% indiretto, fondato sulla prossimità, in cui il canale rappresenta il perno dell’intera strategia.

Più dettagli sul nuovo Channel Partner Portal

Il modello è orientato a distributori, reseller e partner specializzati, che collaborano con Acer per presidiare tutti i segmenti, dal SoHo alle SMB e mid-market, fino a enterprise, education e pubblica amministrazione, garantendo time-to-market, stabilità di roadmap, disponibilità continua di prodotto e programmi personalizzati sviluppati “in field” insieme ai partner. All’interno si collocano programmi commerciali e strumenti pensati per rafforzare competitività, come iniziative di co-branded communication, webinar formativi e format “techpills”, eventi per i clienti finale, campagne di demand generation e sistemi di incentivazione dedicati. A supporto dell’attività quotidiana dei partner, Acer affianca sales enablers strutturati, tra cui demo unit program, programmi loyalty e reliability, e percorsi di formazione continua. In aggiunta, Acer vanta partner che collaborano con l’azienda da oltre 30 anni, a testimonianza di relazioni di fiducia e continuità. Questa comunità di partner contribuisce a indirizzare in modo mirato i mercati all’interno di un ecosistema condiviso, supportando la strategia di crescita e innovazione di Acer EMEA.

Per rafforzare ulteriormente questa strategia, Acer ha annunciato l’Acer Channel Partner Portal, una piattaforma digitale già attiva in cinque Paesi (Italia, UK, Francia, Spagna e Olanda) e che coprirà quasi la totalità del mercato EMEA entro la fine di giugno. Il portale riunisce in un unico ambiente tutti gli strumenti necessari ai partner per operare in modo più rapido ed efficace: dalla richiesta immediata di quotazioni sui prodotti disponibili alla registrazione delle opportunità di gara, dalla consultazione e comparazione dei prodotti alla formazione continua attraverso l’Academy, fino all’accesso a materiali marketing, programmi di loyalty, informazioni su garanzie estese e servizi di assistenza. Il portale rappresenta inoltre un punto di accesso integrato ai programmi di canale, favorendo sinergia, visibilità sulle opportunità e maggiore coordinamento tra tutti gli attori dell’ecosistema.

“Investire sulle piccole e medie imprese significa investire sul futuro dell’economia europea. Il nuovo Acer Channel Partner Portal non è solo uno strumento digitale: è una vera piattaforma di supporto strategico per i nostri partner, pensata per semplificare l’adozione di tecnologia avanzata, accelerare i processi e creare nuove opportunità di crescita”, spiega Cristina Pez.

Un percorso che trova piena coerenza con le iniziative europee a sostegno della transizione digitale. La rete degli European Digital Innovation Hubs (EDIH), promossa dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Digital Europe, ha raggiunto 225 hub attivi in quasi il 90% delle regioni europee e ha già coinvolto oltre 200.000 imprenditori attraverso più di 5.000 eventi. Con l’avvio della Fase 2 dei finanziamenti, l’obiettivo è rafforzare ulteriormente il supporto alle PMI per quanto riguarda High Performance Computing, Intelligenza Artificiale e Cybersecurity, strategici per la sovranità tecnologica europea.

Accanto al mondo SMB, la strategia Acer guarda con decisione all’education, dalla scuola primaria all’istruzione superiore e università in inglese diventa K12 e Higher education. L’integrazione dell’intelligenza artificiale nei dispositivi e negli ambienti didattici, unita a programmi dedicati allo sviluppo delle competenze per l’innovazione e a un’attenzione crescente al wellbeing di studenti e docenti, rappresenta un tassello fondamentale per creare continuità tra formazione e mondo del lavoro. Investire nelle competenze digitali oggi significa preparare le imprese di domani.

Secondo il Future of Jobs Report 2025 del World Economic Forum, il 93% delle aziende europee prevede che l’intelligenza artificiale trasformerà il proprio business entro il 2030, mentre quasi il 40% delle competenze attuali subirà cambiamenti significativi e la trasformazione tecnologica porterà alla creazione di 170 milioni di nuovi posti di lavoro. Uno scenario che rende evidente come sbloccare il potenziale di SMB ed education attraverso la digitalizzazione non sia soltanto un’opportunità, ma un imperativo strategico per la competitività europea.