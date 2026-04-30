Si torna in ufficio: come ritrovare qui la serenità di casa?

Per molto tempo l’ufficio è stato sinonimo di produttività, collaborazione e ritmi serrati. Poi è arrivato il boom dello smart working da remoto e, con esso, una scoperta inaspettata per molti professionisti: quella di una quotidianità più calma, fluida e serena.

Meno interruzioni, meno rumore, più autonomia… A casa, in molti hanno ritrovato una forma di comfort mentale che credevano incompatibile con il mondo professionale.

Mentre le aziende richiamano progressivamente i propri team in presenza, sorge spontanea una domanda: come riportare questa serenità domestica all’interno degli uffici? Perché non si tratta più di scegliere tra performance e benessere, ma di conciliarli in modo duraturo.

Quando l’ufficio diventa fonte di stress e distrazione

Per molti, il rientro in ufficio coincide con il ritorno a un ambiente rumoroso, frammentato e eccessivamente stimolante. In spazi di lavoro sempre più aperti, le fonti di disturbo si moltiplicano: suonerie, notifiche, conversazioni ad alta voce, riunioni a ripetizione… Un’indagine di Jabra[1], specialista nelle soluzioni audio e video professionali, rivela che il 47% dei dipendenti si dichiara stressato e deconcentrato dal rumore sul luogo di lavoro. Non si tratta di semplici disagi, ma di fattori di affaticamento sensoriale e cognitivo che danneggiano la concentrazione e il benessere.

Questo contesto spiega il persistente successo dello smart working, che permette di gestire meglio il proprio ambiente, i propri orari e le interazioni. A casa è possibile scegliere i propri momenti di silenzio, il proprio ritmo di lavoro e ritrovare una forma di controllo, essenziale per l’equilibrio psicologico.

Tuttavia, contrapporre l’ufficio al domicilio sarebbe un errore. L’ufficio resta un luogo indispensabile per alimentare il confronto, la creatività condivisa e il legame umano. Secondo lo studio People at Work 20252, i professionisti in modalità ibrida si dicono più coinvolti (25%) rispetto a chi lavora esclusivamente in sede (21%) o da remoto (11%). La sfida, dunque, non è scegliere tra due mondi, ma portare le virtù dell’uno all’interno dell’altro.

Serenità fa rima con strumenti adeguati

Per raggiungere questo obiettivo, gli accorgimenti fisici sono importanti ma non bastano. Ripensare gli uffici, introdurre zone silenziose, postazioni per la concentrazione e spazi flessibili è solo il primo passo. È altrettanto fondamentale che gli strumenti tecnologici siano all’altezza.

Oggi gran parte delle riunioni si svolge in modalità ibrida. Secondo il barometro Phygital Workplace (2023) 3, gli strumenti digitali messi a disposizione sono la prima risorsa citata dai dipendenti per adattarsi a questo nuovo modo di lavorare. Senza attrezzature adeguate, le riunioni diventano fonte di attrito: qualità audio scadente, affaticamento cognitivo, difficoltà a interagire efficacemente…

Tuttavia, questi ostacoli non sono inevitabili. Dispositivi ben progettati che integrano tecnologie come la riduzione del rumore ambientale, una captazione della voce nitida e una buona qualità video permettono scambi più fluidi, naturali e quindi meno stancanti. Inoltre, i progressi dell’Intelligenza Artificiale offrono strumenti concreti per ridurre il carico mentale: trascrizione automatica degli appunti, sintesi delle riunioni, gestione intelligente dell’agenda… Soluzioni che liberano tempo cognitivo e permettono di ricentrarsi sull’essenziale.

Creare un clima di calma condivisa

Riportare in ufficio la serenità tipica della casa non è un’utopia. È un nuovo parametro della qualità della vita sul lavoro, un’aspettativa crescente dei collaboratori e una leva di impegno duraturo. In quest’ottica, la tecnologia non deve essere percepita come un accessorio superfluo, ma come un’infrastruttura invisibile al servizio del comfort mentale e della qualità delle relazioni.

Un ufficio sereno non è necessariamente un luogo silenzioso, ma uno spazio in cui ognuno può lavorare senza sentirsi aggredito dall’ambiente circostante, dove la chiarezza prevale sul rumore e dove la tecnologia supporta senza distrarre.

A cura di Jean Baptiste Pain, Managing director – Vice President South Europe & North West Africa di Jabra

Note

1 Un’indagine condotta da Jabra su 2.000 professionisti in Europa e negli Stati Uniti.

2 https://www.fr.adp.com/a-propos-adp/communiques-de-presse/en-france-les-salaries-en-mode-hybride-sont-de-loin–les-plus-engages-au-travail.aspx

3 https://www.julhiet-sterwen.com/barometre-phygital-workplace-2023-lodyssee-de-lespace-de-travail/