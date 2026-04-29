TCL presenta la nuova Serie K70

TCL, multinazionale cinese attiva nell’elettronica di consumo, tra i principali produttori globali di televisori e dispositivi smart, annuncia l’arrivo della nuova Serie K70, una gamma di smartphone a prezzi competitivi, sviluppata per rispondere e gestire con efficacia le attività di ciascun utente nel suo day by day. La nuova serie punta a rispondere alle necessità concrete degli utenti offrendo connettività rapida, batterie a lunga durata e una fluidità d’uso costante, a prezzi contenuti, confermando l’impegno del brand nel rendere la tecnologia di qualità disponibile per un pubblico sempre più ampio. annuncia l’arrivo della nuova, una gamma di smartphone a prezzi competitivi, sviluppata per rispondere e gestire con efficacia le attività di ciascun utente nel suo day by day. La nuova serie punta a rispondere alle necessità concrete degli utenti offrendo connettività rapida, batterie a lunga durata e una fluidità d’uso costante, a prezzi contenuti, confermando l’impegno del brand nel rendere la tecnologia di qualità disponibile per un pubblico sempre più ampio.

Tutta la Serie K70 è sviluppata secondo i principi dell’Ecodesign e integra soluzioni software mirate all’ottimizzazione dei consumi energetici e della resa fotografica. La costruzione robusta e le finiture curate – che sui modelli K70 e K70 Power includono l’uso del silicone organico – assicurano una presa sicura e una maggiore longevità dei prodotti, pensati per resistere all’usura del tempo.

TCL K70 Power: autonomia ai massimi livelli e fluidità per 5 anni

Per chi cerca soprattutto l’indipendenza dalla ricarica, TCL K70 Power integra una batteria da 6500mAh con ricarica rapida da 33W, capace di offrire fino a 3 giorni di utilizzo continuo. Il dispositivo stabilisce un nuovo standard di longevità grazie alla certificazione TÜV SÜD per la fluidità di 60 mesi, garantendo prestazioni scattanti per ben cinque anni. Con 256GB di memoria e una RAM espandibile fino a 24GB, il K70 Power permette di gestire un’attività multitasking intensa e un audio immersivo grazie agli altoparlanti dual con suono DTS.

TCL K70 4G: bilanciamento perfetto tra stile e prestazioni

Il modello TCL K70 (4G) è pensato per chi desidera velocità ed efficienza in un design curato. Equipaggiato con il processore MediaTek Helio G100 Turbo e un display da 6.8” a 120Hz, assicura un’esperienza visiva fluida e reattiva, ideale per lo streaming e il gaming. Supportato da una fluidità certificata per 48 mesi, il dispositivo include una fotocamera principale da 50MP per scatti nitidi in ogni condizione e una fotocamera frontale da 8MP, perfetta per selfie e videochiamate. Inoltre, offre il supporto NFC per pagamenti contactless rapidi via Google Pay.

TCL K70 SE: praticità ed essenzialità

Il TCL K70 SE completa la serie come la proposta più accessibile della linea. Dotato di un display da 6.6” a 90Hz, 64GB di memoria espandibile fino a 1TB e sistema operativo Android 16, unisce un design sottile a una gestione semplice delle funzioni principali, garantendo energia per tutto il giorno e una costruzione affidabile con certificazione IP54.

Prezzi e disponibilità

La nuova Serie K di TCL sarà disponibile al pubblico con i seguenti prezzi consigliati: