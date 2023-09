Aclub 2023 torna il 12 e 13 ottobre a Lazise

Quest’anno l’evento Aclub 2023, la convention annuale organizzata da Achab, azienda italiana specializzata nella distribuzione di software infrastrutturali a valore per le piccole e medie imprese, si svolgerà il 12 e 13 ottobre a Lazise presso l’Hotel Parchi del Garda.

Un appuntamento costruito intorno alle esigenze dei Partner con una formula inedita focalizzata sui contenuti di business.

Due giornate pensate per supportare le aziende nel loro percorso di crescita con un’area espositiva dove i 15 Sponsor previsti potranno presentare le proprie tecnologie e soluzioni.

Ad Aclub 2023 non mancheranno spazi di contaminazione e momenti di networking.

Tanti i protagonisti di questa nuova edizione di Aclub, che ha voluto mettere al centro le sinergie tra Vendor e Partner.

“Sarà un’interessante opportunità di confronto e condivisione sugli scenari che il mondo IT, estremamente dinamico e vivace, ci sta offrendo con un focus sul business e le best practice in continua evoluzione” afferma Andrea Veca, Managing Director di Achab.

“Sono profondamente convinta che le sinergie generino valore condiviso nel business come nelle relazioni professionali. Consapevoli che le persone siano il vero motore che determina il successo di un’azienda, in Achab possiamo contare su talenti e know-how strutturati da mettere al servizio dei nostri clienti per potenziare i risultati e far crescere il loro business” commenta Serena Pistillo, Head of Marketing recentemente approdata in Achab dopo un’esperienza professionale maturata in multinazionali dei settori Telco, Energy e ICT.

A condividere scenari e opportunità, ascolteremo sul palco di Aclub 2023 alcuni MSP con success story e spunti di riflessione, Corrado Del Po, CEO di CDLAN e Ivan Monti, CISO Ansaldo Energia. Si parlerà di futuro e nuove sfide con approccio co-creativo, forward thinking, proposizione sartoriale “cucita” addosso ai bisogni di fornitori di servizi IT gestiti.

Tra gli sponsor confermati spiccano i nomi di Axcient, CDLAN, Cy4gate, ConnectSecure, ConnectWise, Datto e Kaseya, Domotz, HaloPSA, MailStore, Malwarebytes, Nethesis, Vade, Wasabi e Webroot.