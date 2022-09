Aclub finalmente torna! Inizia il coutdown…

Un appuntamento da segnare in agenda quello che segna il ritorno di Aclub, la convention annuale dedicata ai Partner Achab, azienda italiana specializzata nella distribuzione di software infrastrutturali a valore per le piccole e medie imprese, che torna sul territorio dopo due anni di stop con la sua quarta edizione, il 22 e 23 settembre, a Verona, nella suggestiva cornice di Villa Quaranta.

In linea con la visione aziendale di Achab, secondo la quale il cliente ha un ruolo centrale all’interno della propria linea strategica, il convengo Aclub è da sempre studiato per rispondere a tutto tondo alle esigenze dei Partner più affezionati attraverso una due giorni ricca di approfondimenti tecnici e di business, contenuti di valore, momenti di confronto e networking.

La fitta agenda dell’evento prevede sessioni plenarie con interventi di scenario e di business focalizzati sul modello MSP tenuti da figure di spicco nel panorama IT internazionale tra cui Stefano Fratepietro, CEO di Tesla Consulting, che parlerà di come tutto ciò che ruota intorno al mondo di un MSP si basi sulla cybersecurity, un concetto che oggigiorno non è più circoscritto al semplice utilizzo dell’antivirus ma da intendere nella sua accezione più ampia, ponendo l’attenzione anche a piccole best practice salvavita che di solito vengono trascurate per negligenza o poca consapevolezza.

Altro keynote d’eccellenza quello che vede come protagonista l’MSP americano Robert Cioffi, COO & Cofounder di Progressive Computing, che nel luglio 2021 ha subìto le conseguenze dell’attacco Kaseya ritrovandosi con numerosi server criptati ma è riuscito prontamente a contenere il disastro e a ripartire. Ad Aclub porterà la sua testimonianza parlando agli MSP da MSP, dando loro i suoi utili tips&tricks per affrontare con lucidità e professionalità le situazioni di crisi.

Di Merger & Acquisition parlerà invece Roberto D’Amico, CEO di Neten che, sulla base della sua esperienza, toccherà questa tematica ancora un po’ ostica ma che pian piano si sta facendo strada anche nel mercato ICT italiano, fornendo ai partecipanti spunti concreti e utili all’accrescimento del proprio business.

“Non vediamo l’ora di incontrare dal vivo i nostri partner all’interno della cornice di Aclub che è da anni un evento in grado di creare solide relazioni di business tra tutti gli attori coinvolti: partner, vendor e distributori. Spesso si tende a sottovalutare il valore del confronto con il mondo esterno: capita di essere così presi dalla frenesia delle attività lavorative, che ci si dimentica quanto sia importante dare uno sguardo a ciò che accade intorno. Facendo un passo al di fuori del proprio ambiente lavorativo e partecipando a eventi come questo è possibile confrontarsi con una straordinaria quantità e varietà di spunti di riflessione da portare a casa”, afferma Andrea Veca, CEO di Achab.

Tra gli sponsor attualmente confermati spiccano i nomi di Axcient e Datto per la categoria Deluxe mentre BlackBerry Cybersecurity, MailStore, Sababa e Webroot i Superior.