Ai processi aziendali ci pensa Digital Easy

Konica Minolta ha deciso di creare Digital Easy, un portfolio di soluzioni che permettono di digitalizzare i documenti e automatizzare i workflow collegati con un’implementazione rapida.

Digitalizzare i documenti e automatizzare i workflow collegati, infatti, è uno degli assi portanti della trasformazione digitale delle imprese. Nella sua offerta di soluzioni innovative, Konica Minolta ha deciso di focalizzarsi esattamente su questo aspetto, racchiudendola nel brand Digital Easy, che riassume la filosofia del provider: semplicità di implementazione e utilizzo in una soluzione che copre a 360 gradi la digitalizzazione dei processi aziendali.

I processi interni sono centrali per il successo delle aziende: da essi dipendono la qualità del servizio offerto e la soddisfazione dei dipendenti. Per questo, la Digital Transformation può avere un impatto ancora più significativo sui workflow aziendali. Ora, con Digital Easy, attraverso l’unione intelligente tra software, RPA e AI, Konica Minolta consente alle aziende di ottimizzare lo scambio di documenti e la gestione dei processi aziendali. Alla base dell’offerta, infatti, c’è l’analisi di processo.

Digital Easy: implementazione in appena una settimana

Ogni azienda è a sé e Konica Minolta studia e analizza le attività interne per creare dei progetti su misura per ciascun cliente. Focalizzandosi sul processo, Konica Minolta riesce a integrare con le tecnologie e i sistemi aziendali una soluzione specifica e adatta al contesto di riferimento. Una volta definite le soluzioni, l’implementazione è agile e veloce: in media nell’arco di una settimana un modulo Digital Easy è già operativo e lascia al dipendente il pieno controllo sul processo.

Digital Easy copre l’intero processo di digitalizzazione dei documenti. Si compone di diverse soluzioni, tutte basate sulla RPA – Robotic Process Automation: Expense, per la gestione della nota spese, Sign Book, per firmare i documenti da qualsiasi luogo, Contract, per la gestione digitale dell’intero ciclo di vita del contratto, Archive, per l’automazione della conservazione digitale a norma, Procure to Pay, per l’automazione di tutto il ciclo passivo e Autodoc per generare automaticamente e in modo massivo i documenti da inviare al cliente.

Dell’integrazione delle diverse soluzioni con la tecnologia aziendale si occupa Konica Minolta, che è in grado di servire le grandi imprese come le PMI e segmenti industriali che vanno dal finance al manufacturing.

Digital Easy si differenzia per l’approccio bottom-up, che parte dall’esigenza concreta di chi si occupa quotidianamente delle attività lavorative, e per l’implementazione rapida, così come per la semplicità di utilizzo delle diverse soluzioni.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Marco Scuri, Product Manager Digital Solutions di Konica Minolta Italia: «La nostra soluzione è un framework standard all’interno del quale introduciamo le personalizzazioni per il cliente. Questa architettura rende veloce l’implementazione e il dialogo con soluzioni esistenti grazie al nostro software proprietario Connetto, che è un tool di RPA. La Robotic Process Automation è fondamentale, quindi, perché automatizza perfettamente tutte le attività ripetitive e standardizzabili che sono a scarso valore aggiunto, ma fortemente soggette a errore umano e permette ai vari elementi della soluzione di integrarsi efficacemente. La differenza sul mercato Konica Minolta intende farla proprio così: semplicità dell’implementazione e dell’offerta (con un modello pay-per-user su base mensile e tre livelli di sottoscrizione) per portare nelle aziende una “vera digitalizzazione” dell’intero ciclo documentale. Grazie all’RPA, che incorpora l’automazione in ogni software, e all’approccio basato sul processo, non portiamo ai clienti solo degli strumenti digitali, ma una strategia per la Digital Transformation».