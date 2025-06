AI Video Patrol on Premises: da Axitea, ronde virtuali intelligenti e personalizzabili

Axitea, Global Security Provider per la protezione fisica e cyber delle imprese, rende disponibile AI Video Patrol on Premises, una soluzione innovativa di videoronde con intelligenza artificiale per la rilevazione delle intrusioni, che rende estremamente scalabile la videosorveglianza avanzata, portando la video analisi in qualsiasi infrastruttura di sicurezza. Questa nuova offerta rende infatti accessibili a tutte le imprese videoronde virtuali intelligenti, flessibili e personalizzabili, indipendentemente dai sistemi di videosorveglianza esistenti.

AI Video Patrol on Premises rappresenta un’evoluzione e il completamento delle soluzioni di videosorveglianza con Intelligenza Artificiale di Axitea, combinando i vantaggi delle precedenti offerte, AI Video Solution e AI Video Patrol, attraverso AI Video Hub un prodotto esclusivo a marchio Axitea.

Caratteristiche di AI Video Patrol on Premises

In un contesto tecnologico in continua evoluzione, i clienti cercano soluzioni in grado di proteggere i loro investimenti, evitando la necessità di sostituire frequentemente i dispositivi di videosorveglianza e di far evolvere sistemi anche obsoleti.

AI Video Patrol on Premises risponde a questa esigenza con un approccio innovativo che garantisce la massima efficacia e discrezione, a differenza del pattugliamento fisico più facilmente osservabile. L’integrazione con le infrastrutture esistenti consente inoltre di ridurre l’impatto ambientale dei servizi tradizionali e di evitare costi legati alla sostituzione non necessaria dei dispositivi di videosorveglianza.

AI Video Patrol on Premises si distingue per la sua capacità di offrire:

Massima flessibilità e personalizzazione: programmazione personalizzata delle videoronde virtuali, con la possibilità di definire fasce orarie specifiche e la sincronizzazione con l’attivazione e disattivazione del sistema di allarme esistente.

programmazione personalizzata delle videoronde virtuali, con la possibilità di definire fasce orarie specifiche e la sincronizzazione con l’attivazione e disattivazione del sistema di allarme esistente. Analisi multi-telecamera e controllo granulare: l’attivazione contemporanea dell’analisi da parte di più telecamere aumenta la copertura e l’efficacia delle ronde con intelligenza artificiale. Inoltre, AI Video Patrol on Premises offre un controllo più granulare, permettendo di personalizzare l’esecuzione delle ispezioni in base alle reali necessità, ottimizzando l’utilizzo delle risorse.

l’attivazione contemporanea dell’analisi da parte di più telecamere aumenta la copertura e l’efficacia delle ronde con intelligenza artificiale. Inoltre, AI Video Patrol on Premises offre un controllo più granulare, permettendo di personalizzare l’esecuzione delle ispezioni in base alle reali necessità, ottimizzando l’utilizzo delle risorse. Funzionamento ottimizzato anche con connessioni limitate: l’analisi avviene localmente, riducendo la dipendenza dalla connessione Internet e garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni di rete non performante o collegamento instabile.

l’analisi avviene localmente, riducendo la dipendenza dalla connessione Internet e garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni di rete non performante o collegamento instabile. Verifica proattiva degli allarmi: in caso di rilevamento di persone sospette, il sistema invia un allarme corredato da informazioni che permettono all’operatore del Security Operation Center di Axitea (SOC), di valutare la situazione in tempo reale e, se necessario, attivare l’intervento delle guardie giurate.

Modalità di accesso a AI Video Patrol on Premises

Axitea rende semplice l’adozione di AI Video Patrol on Premises con una formula completa e chiavi in mano, pensata per adattarsi alle esigenze di ogni cliente:

AI Video Hub: disponibile in diverse taglie (Micro, Medium, High), copre le esigenze di ogni azienda.

disponibile in diverse taglie (Micro, Medium, High), copre le esigenze di ogni azienda. Capacità di analisi scalabile: il numero di telecamere analizzate contemporaneamente e la frequenza delle videoronde sono completamente personalizzabili. Questo permette di scalare la soluzione in base alle proprie necessità, ottimizzando l’investimento.

il numero di telecamere analizzate contemporaneamente e la frequenza delle videoronde sono completamente personalizzabili. Questo permette di scalare la soluzione in base alle proprie necessità, ottimizzando l’investimento. Servizio di videosorveglianza completo ed efficace: utilizzando le telecamere come sensori di allarme intelligenti, il SOC di Axitea ha a disposizione strumenti avanzati per reagire a un’intrusione e attivare l’intervento delle guardie giurate.

Dichiarazioni

“AI Video Patrol on Premises rappresenta un cambio di paradigma nel settore della sicurezza, rendendo la videosorveglianza un investimento strategico per le aziende“, afferma Marco Bavazzano, CEO di Axitea. “Ora le imprese hanno la possibilità, con investimenti molto limitati, di trasformare le proprie infrastrutture di sicurezza in sistemi intelligenti, flessibili e scalabili, rendendo straordinariamente efficace il modello di protezione dei propri asset e riducendo i costi operativi”.