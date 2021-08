Aikom Technology stringe una nuova partnership con Datwyler IT Infra

Aikom Technology, distributore specializzato in soluzioni wireless broadband, di radio comunicazioni professionali e videosorveglianza, annuncia una nuova collaborazione con Datwyler IT Infra, multinazionale che da oltre 100 anni produce sistemi di cablaggio e che oggi si pone come provider di soluzioni infrastrutturali per data centre, reti in fibra ottica ed edifici intelligenti, inclusi software e servizi.

Per Aikom questa collaborazione nasce dalla volontà di guadagnare sempre più spazio nel mercato enterprise, con un’offerta completa e integrata che vede il wireless (broadband e networking) e la videosorveglianza in prima linea, sia per il mondo del canale (reseller, system integrator, installatori, MSP) che per il mondo degli Internet Service Provider. Per il distributore si tratta quindi di un ampliamento del portafoglio di brand selezionati offerti ai partner, i quali potranno contare su soluzioni per un cablaggio di qualità professionale e conforme agli standard internazionali.

Negli ultimi anni Datwyler ha ampliato il proprio portafoglio prodotti per aprirsi a nuovi mercati e nuovi ambiti applicativi. Ha sviluppato soluzioni per il mondo data center e della videosorveglianza, introducendo nell’offerta componenti specifici per questi due mercati. Con questa nuova partnership, Datwyler vuole aprirsi a nuovi scenari applicativi in ambito Wireless Broadband e ampliare la propria brand recognition nel mercato della Safety & Security.

“Quando si parla di sicurezza non si parla solo di videosorveglianza, ma anche di geolocalizzazione, sicurezza degli ambienti e molto altro: Aikom ci aiuterà a entrare in nuovi mercati, contribuendo con la sua esperienza a rafforzare la nostra spinta commerciale e a fornirci suggerimenti per sviluppare ulteriormente il nostro portafoglio prodotti”, spiega Luca Dalla Grana, Managing Director Italy di Datwyler IT Infra. “Dal punto di vista logistico, Aikom si colloca geograficamente in un’area dove Datwyler non è stata particolarmente presente finora, e questo ci aiuterà a completare la nostra copertura del territorio nazionale.”

“Datwyler rappresenta un brand blasonato nel settore del Cabling, un partner di qualità che offre prodotti ampiamente conformi agli standard e che può permetterci di arricchire la nostra offerta e aumentare la presenza in ambito networking” dichiara Raffaele Bianchi, Direttore Commerciale e Marketing di Aikom Technology. “É un’azienda strutturata, in grado di erogare con le sue risorse in Italia un’attività di supporto al canale e grazie alla quale possiamo rafforzare e completare la nostra offerta in fase pre e post vendita. Un cablaggio di qualità è essenziale per il corretto funzionamento dei sistemi integrati, e un brand come Datwyler è dunque imprescindibile affinché Aikom sia il partner strategico e il punto di riferimento per i professionisti in ambito ICT e Security and Surveillance su tutto il territorio nazionale. L’inserimento dei prodotti passivi per il networking ci darà l’opportunità di creare nuovo business, differenziare la nostra clientela e approcciare importanti nomi nel panorama della system integration in Italia. Allo stesso tempo potremo contare sull’esperienza e la proattività che contraddistingue il team italiano per formare e informare i nostri partner sui temi portanti del cabling: conoscere normative e protocolli è infatti fondamentale per progettare correttamente, ma anche per aprirsi a importanti opportunità di mercato.”