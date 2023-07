Allied Telesis: networking sotto controllo anche grazie al canale

Fondata nel 1987 in Giappone da Takayoshi Oshima, cui lo scorso anno è succeduta alla guida la figlia Sachie Oshima, attuale CEO dopo dieci anni nel board di amministrazione e una carriera come medico ormai messa da parte per prendere le redini della società, Allied Telesis è un’azienda padronale che però ha saputo farsi strada nel mercato del networking a tutto tondo diventando una multinazionale presente in più di 30 Paesi nel mondo, con 7 centri di R&S e oltre 1.600 dipendenti.

Durante la sua storia la società è stata quotata in borsa ma la maggior parte delle azioni sono detenute dalla famiglia Oshima, che ha deciso di continuare il suo percorso seguendo il modello iniziale con un forte focus sul prodotto, sull’assistenza, senza procedere con acquisizioni e continuando ad evolvere mentre evolve il mondo della rete.

Overview sulla società

Essendo una società ‘storica’ Allied Telesis ha lanciato i suoi primi prodotti subito dopo la nascita di Ethernet, approcciandosi da subito al mercato delle LAN. Nel 1987 sono state aperte in contemporanea le sedi di Tokyo (Giappone) e di San Josè (USA), mentre l’attuale Head Quarter europeo si trova ad Amsterdam. Gli stabilimenti di produzione sono invece locati in Cina e a Taiwan.

“Allo stato attuale Allied Telesis ha creato un ecosistema completo per il mondo del networking, dagli switch da rack industriali alla parte wireless suddividendo al suo interno l’offerta in hardware, software e servizi” spiega Giovanni Prinetti, Solution Marketing Manager di Allied Telesis Italia. “La società segue tutto il ciclo di vita dei prodotti”.

“Nella nostra offerta, in particolare – aggiunge Alessandro Amendolagine, Sales Director per l’Italia, Israele e il Medio Oriente di Allied Telesis – spicca una soluzione WiFi proprietaria che offre un unico canale radio per tutti gli access point, nata per superare i problemi che si verificano quando i clienti si spostano tra i vari access point, andando inevitabilmente incontro a disconnessioni. Focalizzandoci sull’Italia i mercati dove siamo più presenti sono senza dubbio quello dei trasporti, dell’education, della sanità, del manufacturing, della logistica ed il mercato militare, che da solo cuba circa il 35% del fatturato di Allied Telesis nel nostro Paese”.

Allied Telesis continua a investire nel canale

Allied Telesis commercializza i suoi prodotti con un modello 100% indiretto basato su un canale distributivo che conta circa otto distributori (tre diretti e cinque indiretti) e circa 150 partner (reseller e system integratori) presenti su tutto il territorio. Il focus sul canale è molto forte e prevede un Partner Program suddiviso in tre livelli (Silver, Gold, Platinum), con sconti differenti e un cash-back basato sul fatturato raggiunto e sul numero delle persone certificato. Molta attenzione è infatti data anche al discorso delle certificazioni con tre livelli previsti (corso base, intermedio e avanzato).

“Nostro obiettivo – prosegue Amendolagine – è di portare a bordo nuovi partner e per fare questo organizziamo spesso eventi, workshop: appuntamenti di formazione tecnica e commerciale che sono il primo step per avvicinarsi al mondo Allied Telesis e che di solito portano il potenziale partner a diventare un partner effettivo tramite l’iscrizione e il completamento del corso base di certificazione. Uno dei nostri punti di forza è anche la nostra focalizzazione su prodotti completamente conformi agli standard così da poter essere interoperabili con quelli di terze parti in tutta semplicità”.

Le novità tecnologiche

Tra le ultime novità tecnologiche lanciate troviamo AUGER, un servizio gestito dai partner che garantisce ai clienti di avere un monitoraggio della rete che va al di là degli apparati di rete con allarmistica in caso di guasti e malfunzionamenti: una soluzione che sta piacendo molto al settore privato e a trova un ampio impiego nell’ambito della produzione.

Lanciati questa settimana anche la nuova serie di switch industriali IE220, caratterizzati da grande robustezza e pensati per garantire prestazioni durature in ambienti complessi, come quelli delle reti OT e delle installazioni esterne.