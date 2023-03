Allied Telesis, avanti tutta con i partner di canale

Si è conclusa qualche giorno fa la 30a EMEA Partner Conference and Awards di Allied Telesis. Sono stati oltre 60 i partner provenienti da Europa e Medio Oriente che si sono uniti ai membri del team di Allied Telesis, tra cui Sachie Oshima, CEO e Presidente, e Tim Hopkins, Chief Operating Officer dell’azienda.

Nel corso dell’evento, tenutosi a Porto in Portogallo, i partecipanti hanno avuto la possibilità di aggiornarsi sulle ultime soluzioni Wi-Fi 6 che Allied Telesis ha messo a punto per rispondere alle esigenze emergenti e di scoprire di più su roadmap, prossimi prodotti e attività di channel marketing previste per il 2023. Hanno potuto inoltre assistere all’intervento di Graham Peck, Data Security Manager del Leeds United Football Club, che ha sottolineato l’importanza di collaborare con Allied Telesis e un suo system integrator per poter contare su una rete sicura e resiliente con prestazioni eccellenti.

A chiudere la conferenza l’intervento di Sachie Oshima che ha confermato il proprio impegno nei confronti di tutti i partner: “In qualità di Presidente e CEO, ho intenzione di estendere la presenza globale, far crescere la nostra quota di mercato e sostenere e rafforzare le partnership. Sarà una mia priorità sviluppare soluzioni di rete di qualità che superino le aspettative dei clienti e anticipino le esigenze del mercato. Mi occuperò inoltre di selezionare nuovi mercati in cui sia riconosciuto il valore dei nostri prodotti.”

Il 2022 è stato un anno estremamente positivo anche per Allied Telesis Italia in termini di crescita.

“Il nuovo programma di canale e i vantaggi collegati hanno aperto la strada a nuove opportunità su tutto il territorio nazionale. Il numero dei partner è aumentato di oltre il 30% in tutta Europa, crescita che in Italia è stata decisamente superiore, confermando come la nostra strategia focalizzata su un modello indiretto basato sul canale continui a essere una scelta vincente,” sottolinea Alessandro Amendolagine, Sales Director Italy, Israel & ME di Allied Telesis. “Il fatturato italiano, cresciuto in maniera importante rispetto allo scorso anno, ci ha permesso di investire su un numero di partner sempre più numeroso. È grazie al loro supporto che possiamo offrire ai clienti un servizio ancora più efficiente, dalla pre-vendita fino all’assistenza.”

Nel corso del 2023, la filiale italiana continuerà a promuovere il Partner Program per estenderne i vantaggi a tutto l’ecosistema e creare nuove opportunità mirate per i partner. “Particolare attenzione verrà posta sulle competenze dei nostri attuali partner, i quali, usufruendo di training e percorsi di certificazione, saranno in grado di supportare al meglio i clienti, traendo al contempo maggiori vantaggi di business,” conclude Amendolagine.