Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, ha presentato un servizio completamente gestito per supportare i clienti nel vincere le nuove sfide connesse alla distribuzione e al backup delle applicazioni.

Partendo dalle innumerevoli difficoltà che oggi le imprese devono affrontare e dalle ulteriori responsabilità che le stesse devono assumere per proteggere i propri dati nelle numerose applicazioni utilizzate, Arrow fornirà ufficialmente Citrix ADC (Application Delivery Controller) e Microsoft 365 cloud backup, come servizi completamente gestiti per facilitare la conformità ottimale delle applicazioni, l’aggiornamento, la configurazione e il backup. Il servizio Microsoft 365 sarà disponibile tramite ArrowSphere, la piattaforma globale di gestione del cloud multi-tier di Arrow.

“I servizi gestiti per le applicazioni consentono ai clienti di migliorare l’efficienza interna, di aumentare la Customer Satisfaction e di sollevare i team interni dalla gestione delle problematiche tecniche in fase di installazione delle applicazioni in cloud, consentendo loro di concentrarsi sulle nuove opportunità”, ha evidenziato Cedric Doignie, Vice President Business Trasformation & Services di Arrow Enterprise Computing Solutions Business in EMEA.

Citrix ADC è una soluzione completa di distribuzione delle applicazioni e di bilanciamento del carico, che offre alle imprese una User Experience eccellente ovunque e su qualsiasi dispositivo. Il numero di opzioni tra cui scegliere e le modalità di implementazione di Citrix ADC possono risultare complesse e, senza il giusto supporto tecnico, alcuni clienti non riescono a utilizzarlo al meglio delle potenzialità.

“Citrix riconosce l’importante investimento effettuato da Arrow affinché i partner di canale possano fornire ulteriori servizi e soluzioni che consentono ai clienti di migliorare le performance”, ha dichiarato Ethan Fitzsimons, Managing Director, Head of Distribution & Channel Sales per Citrix Worldwide Channel Sales. “Questi servizi consentono ai partner di canale di fornire un processo di gestione, manutenzione, revisione e aggiornamento delle applicazioni durante l’intero ciclo di vita del cliente in cloud, in modo che le organizzazioni possano continuare a superare gli obiettivi di business mentre i dati sono sicuri e protetti.”

Arrow ha sviluppato un servizio gestito Citrix ADC per aiutare i clienti ad affrontare le nuove problematiche e ottenere il massimo dalla soluzione Citrix ADC. Con la possibilità di installare un’appliance virtuale sicura nell’ambiente di un cliente che fornisce un Citrix ADC completamente gestito, le nuove applicazioni possono essere installate velocemente e le vulnerabilità vengono monitorate in modo proattivo, apportando automaticamente modifiche preventive e segnalando ogni problema.

Allo stesso modo, il backup in cloud per Microsoft 365 fornirà una soluzione di back-up-as-a-service completamente gestita per assicurarsi la tranquillità di avere tutti i dati protetti.

Cloud Backup per Microsoft 365 consente ai clienti di eseguire il backup dei contenuti chiave delle proprie infrastrutture di storage, che possono essere facilmente ripristinate attraverso il portale self-service. L’installazione è estremamente semplice attraverso il processo di registrazione automatizzato, consentendo al cliente di effettuare il login, connettersi alla propria sede e iniziare a proteggere i propri dati in pochi e semplici passi. Il backup nel cloud include anche le opzioni per gli utenti finali di auto-ripristinare le proprie e-mail dal backup, fornendo un’esperienza semplificata quando serve accedere ai contenuti che sono stati cancellati.