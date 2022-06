Arrow Electronics sigla accordo di distribuzione in EMEA con Netaxi

Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, ha siglato un accordo di distribuzione in EMEA con Netaxis, l’innovativo software provider per il settore delle telecomunicazioni, per distribuire la soluzione Cloud Calling come servizio di ArrowSphere, la piattaforma di gestione delle applicazioni cloud di Arrow. L’accordo offrirà alle telco e ai rivenditori IT la possibilità di acquistare il Direct Routing o la connessione all’Operator Connect per Microsoft Teams attraverso il cloud, utilizzando la propria o qualsiasi altra infrastruttura di direct routing o di operator connect esistente e integrandola con qualsiasi componente core dell’infrastruttura base TLC (voce o dati).

Direct Routing e Operator Connect per Microsoft Teams consentono di effettuare chiamate esterne con Teams: gli utenti possono effettuare e ricevere chiamate direttamente dalla piattaforma, consentendo di passare dai canali di comunicazione interni a quelli esterni, senza dover cambiare dispositivo o applicazione.

Netaxis Cloud Calling è completamente automatizzato e consente la gestione di un elevato numero di clienti; è flessibile grazie all’approccio modulare; dispone di una completa personalizzazione per aiutare i clienti a differenziare la propria soluzione e possiede un’elevata competenza nelle reti di fonia di telecomunicazione.

“Abbiamo selezionato Arrow nell’area EMEA per la consolidata presenza e le ottime conoscenze del territorio, nonché per le straordinarie abilità dimostrate nei processi di attivazione del canale, delle vendite e di supporto”, ha dichiarato Stéphane Bruyneel, Channel Partner Manager di Netaxis. “Grazie a un approccio proattivo congiunto, intendiamo affermare Netaxis come scelta principale per le telco e i rivenditori IT quando valutano il modo migliore per instradare le chiamate nel cloud”.

Arrow continua ad accrescere il valore offerto al proprio canale e delinea strategie mirate al settore delle telecomunicazioni, fornendo accesso a soluzioni e servizi tramite la piattaforma cloud ArrowSphere.

“Arrow ha confermato ancora una volta che la nostra strategia per le telco è vincente nell’area EMEA, distribuendo le migliori soluzioni che i vendor oggi possono offrire al mercato, ma con la massima semplicità in termini di accesso e supporto del nostro team”, ha sottolineato Patrice Roussel, Vice President della divisione Cloud per Enterprise Computing Solutions di Arrow in EMEA.

ArrowSphere offre al canale un modo rapido ed efficiente per richiedere quotazioni, acquistare, gestire, analizzare e fatturare un’ampia gamma di soluzioni cloud. Grazie alla User Experience e alle funzionalità potenziate, la piattaforma è stata progettata in modo ottimale per semplificare la connessione tra provider di servizi cloud, partner e utenti finali. Il team specializzato di ArrowSphere aiuta i clienti a gestire l’intero workflow e supporta i clienti del canale nello sviluppo e nella valorizzazione delle practice in cloud.