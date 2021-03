D-Link aggiorna la propria gamma di videocamere Vigilance aggiungendo la risoluzione 4K UHD e il supporto H.265 HEVC

D-Link annuncia un aggiornamento completo della propria gamma di videocamere per la sorveglianza, Vigilance. Le nuove videocamere offrono una risoluzione fino a 4K Ultra HD e funzionalità di videosorveglianza indoor/outdoor – perfette per le PMI e le aziende che cercano una soluzione professionale estremamente vantaggiosa.

La nuova gamma Vigilance comprende videocamere indoor/outdoor Dome e Bullet da 8MP, 4MP e 2MP che offrono rispettivamente risoluzioni fino a 3840×2160, 2592×1520 e 1920×1080. Il supporto H.265/HEVC (High Efficiency Video Coding) in tutta la gamma riduce l’utilizzo complessivo della larghezza di banda della rete e permette di memorizzare più video senza sacrificare la qualità o la risoluzione delle immagini.

Videosorveglianza Vigilance anche in condizioni difficili

Tutte le videocamere sono dotate di un design a prova di agenti atmosferici IP66, con un ampio intervallo di temperatura di funzionamento da -30°C a 50°C, che consente loro di essere installate in condizioni ambientali difficili. Le videocamere Dome della gamma offrono una protezione aggiuntiva contro gli attacchi fisici dolosi con il loro alloggiamento antivandalico IK10.

Progettate per fornire una sorveglianza 24 ore su 24, le videocamere possono vedere fino a 30 metri, anche nella completa oscurità, grazie alla loro capacità di visione notturna a lunga distanza. Ulteriori funzionalità di miglioramento dell’immagine, come la riduzione del rumore 2D/3D e la Wide Dynamic Range (WDR), le rendono ideali per l’implementazione in ambienti con condizioni di illuminazione difficili, come magazzini e ingressi di edifici. Allo stesso tempo, i sensori ad alta sensibilità alla luce con supporto LowLight+ permettono alle videocamere di vedere a colori, anche in condizioni di luce estremamente bassa.

La gamma è anche progettata con supporto PoE integrato conforme a 802.3af, consentendo un’installazione semplificata, e fornendo alimentazione e connettività di rete attraverso un singolo cavo di rete standard.

E D-Link aggiunge anche l’Intelligent Video Analytics

Per completare la gamma Vigilance, D-Link offre una vasta gamma di soluzioni di registrazione e gestione video. Il software gratuito di gestione video D-ViewCam permette la registrazione e la riproduzione su più videocamere. Allo stesso tempo, D-ViewCam Plus offre l’Intelligent Video Analytics che fornisce il rilevamento di presenza/tripwire e il conteggio di persone/veicoli. Il nuovo JustConnect 16-Channel H.265 PoE Network Video Recorder (DNR-4020-16P) è una soluzione all-in-one con porte PoE integrate che possono collegare e alimentare fino a 16 videocamere. Il design standalone con alloggiamenti per hard disk integrati, mouse/tastiera USB e supporto simultaneo per monitor HDMI/VGA, non richiede alcun computer.

Per finire, le videocamere sono anche pienamente compatibili con il nuovo Nuclias Connect Hub Plus (DNH-200) di D-Link, che offre una gestione centralizzata della rete e dei video, memorizzata localmente e pronta per il cloud. Il DNH-200 permette la visualizzazione e la registrazione di un massimo di 20 videocamere contemporaneamente e la gestione centralizzata di un massimo di 50 access point wireless Nuclias Connect.