Arrow raggiunge altri 20 paesi europei con i prodotti VMware

Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, ha sottoscritto un nuovo accordo di distribuzione con Broadcom per le soluzioni VMware che si estende a 20 paesi europei. In virtù del nuovo contratto, Arrow continuerà a supportare il canale nei Paesi in cui era distributore VMware già prima dell’acquisizione da parte di Broadcom, oltre che in Repubblica Ceca, Islanda, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Slovacchia e Svizzera.

Arrow e i relativi partner di canale affiancano Broadcom nella promozione dell’infrastruttura del private cloud VMware e nella transizione dell’ampia base di clienti VMware verso il nuovo modello di licensing in abbonamento per il software VMware. Il fornitore di tecnologia metterà a disposizione dei partner di canale locali le proprie competenze ed esperienze nella definizione della nuova strategia go-to-market di VMware e contribuirà a garantire che i clienti ricevano il massimo valore dai loro investimenti nel software VMware.

I termini dell’accordo tra Arrow Electronics e Broadcom

Nell’ambito dell’accordo, Arrow continuerà a fornire l’intero portfolio di soluzioni per l’infrastruttura di private cloud di VMware, comprese le nuove soluzioni quali, VMware Cloud Foundation (VCF), VMware vSphere Foundation (VVF), VMware vSphere Standard e VMware vSphere Essentials Plus Kit e standard, oltre ai prodotti aggiuntivi come VMware vSAN e VMware Live Recovery.

Arrow amplierà il proprio ruolo nel fornire un servizio di assistenza tecnica per alcuni prodotti e clienti, consentendo l’accesso al supporto e alle competenze VMware nella lingua e nell’orario preferiti dal cliente. Questo servizio fornito da Arrow per determinate soluzioni VMware è il risultato di un’estensione del supporto di Broadcom, che consente ad Arrow di migliorare l’interazione con i clienti in termini commerciali attraverso l’accessibilità, le conoscenze specialistiche e l’assistenza personalizzata.

Grazie alla collaborazione, i reseller partner hanno accesso alle conoscenze tecniche, ai programmi di formazione e alle risorse specializzate di Arrow. Ciò consente ai partner di fornire servizi di assistenza di alta qualità durante l’intero ciclo di vita utile degli utenti professionali. Insieme, Broadcom e Arrow continueranno a offrire un’assistenza integrata per contribuire a garantire i massimi livelli di servizio ai clienti di ogni dimensione.

Dichiarazioni

“Insieme all‘approfondito background su VMware, all’esperienza e all’autorevolezza di Arrow nel mercato europeo, Arrow giocherà un ruolo cruciale nell’affiancare Broadcom nella gestione della strategia di go-to-market nella regione”, ha dichiarato Cynthia Loyd, vice president of global partner and commercial sales di Broadcom. “I servizi di assistenza tecnica di Arrow, abbinati all’expertise a livello locale, sono parte integrante di una sinergia coesa volta a creare valore per i nostri partner di canale e per i clienti. In qualità di consulente di fiducia per il canale, Arrow offre tutte le risorse per sostenere lo sviluppo della nostra strategia commerciale”.

“In qualità di distributore VMware da 20 anni e di distributore esclusivo di Symantec per la cybersecurity per Broadcom in Europa, siamo entusiasti di rinnovare il nostro rapporto e di ricoprire un ruolo fondamentale nel nuovo approccio di go-to-market di VMware”, ha evidenziato Nick Bannister, president of enterprise computing solutions business di Arrow in EMEA. “Arrow è impegnata a sostenere i partner di canale affinché possano affermarsi nel nuovo contesto di VMware. I nostri team locali, con la loro grande esperienza, sono pronti a supportare i partner in questa transizione. Riteniamo che la nuova realtà VMware e il programma Broadcom Advantage Partner rappresentino una straordinaria opportunità per i partner di canale di incrementare il fatturato, ampliare la propria quota di mercato e migliorare la redditività sfruttando le soluzioni leader di settore di VMware“.