ArrowSphere di Arrow Electronics supporta il modello XaaS con nuove dashboard per la sostenibilità, l’ottimizzazione dei costi e la sicurezza del cloud

Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, ha presentato una serie di aggiornamenti significativi alla propria piattaforma di gestione del cloud ArrowSphere per facilitare il monitoring dei sistemi multicloud e hybrid cloud. Gli aggiornamenti si concentrano su tre elementi chiave per il business in cloud: sostenibilità (GreenOps), ottimizzazione costi (FinOps) e security (SecOps).

“Con lo spostamento del mercato verso tutto ciò che è ‘as-a-service’, Arrow sta avviando nuovi strumenti di valutazione e gestione del cloud attraverso la piattaforma ArrowSphere, per aiutare i partner di canale a promuovere i servizi XaaS presso i loro clienti”, ha dichiarato Shannon McWilliams, global vice president di ArrowSphere per la divisione Enterprise Computing Solutions di Arrow. “La nostra roadmap per ArrowSphere continuerà a supportare i partner di canale nei processi di business transformation, inclusi i cambiamenti a livello economico, ambientale e di security”.

Le nuove dashboard GreenOps, FinOps e SecOps forniscono una visione aggregata di tutti gli account cloud gestiti da un partner di canale. Questo contribuisce a migliorare la gestione dei costi e le analisi di security, affrontando al meglio la crescente richiesta di intervento ambientale globale per ridurre le emissioni di CO₂, in linea all’imminente normativa europea CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).

“Negli ultimi dieci anni, ArrowSphere si è evoluta da piattaforma di tipo transazionale a una struttura completamente integrata che supporta il business del cloud”, ha commentato Eric Gourmelen, global vice president e chief technology officer del cloud per la divisione Enterprise Computing Solutions di Arrow. “I nostri più recenti miglioramenti si concentrano sulla semplificazione e sulla trasparenza della gestione dei costi, sul monitoring dei livelli di sostenibilità e sulla garanzia che le soluzioni degli utenti finali siano protette da un contesto di minacce in continua evoluzione”.

I principali aggiornamenti di ArrowSphere includono:

1. GreenOps – la dashboard di sostenibilità è progettata per aiutare i partner di canale a realizzare soluzioni che abbiano un impatto minimo sull’ambiente. Poiché le normative ambientali esercitano una pressione sempre maggiore sulle aziende affinché segnalino le proprie emissioni di carbonio, la dashboard per la sostenibilità di ArrowSphere è dotata di funzionalità di reporting e di uno strumento di monitoring globale che consente ai partner di canale e ai propri clienti di misurare l’impronta di carbonio relativa alle rispettive attività in cloud.

2. FinOps – la dashboard per l’ottimizzazione dei costi consente ai partner di canale di prendere decisioni ponderate con i clienti su come ottimizzare la spesa per il cloud. Grazie alla visibilità sull’intera dotazione cloud attraverso una dashboard integrata, fornisce raccomandazioni su come modificare la spesa.

3. SecOps – la dashboard sulla sicurezza offre un esclusivo modello di punteggio, dove 100% significa copertura completa dei rischi. Ciò consente ai partner di canale di verificare in un attimo la security posture di tutti i clienti, di identificare le potenziali minacce e di intraprendere azioni in modo proattivo.