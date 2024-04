Avigilon Alta: il futuro del controllo accessi

Avigilon Alta, precedentemente noto come Openpath, fornisce soluzioni di controllo degli accessi mobili e basate su cloud, adatte sia per le piccole imprese che per le grandi aziende. Rinomato per la sua capacità di creare ingressi intelligenti e semplificare l’accesso senza l’uso di chiavi, Avigilon Alta offre una serie di funzionalità avanzate. Questo sistema consente alle aziende di ottimizzare le loro operazioni, migliorare la sicurezza e promuovere il benessere. Attualmente, Avigilon Alta è utilizzato in una varietà di contesti, tra cui edifici commerciali, uffici, istituti educativi, luoghi di culto, palestre e comunità residenziali in tutto il mondo..

Il controllo accessi di Avigilon Alta si integra in maniera nativa con il software Alta Aware per avere un quadro di sicurezza più completo. Alta Aware permette di avere in un’unica piattaforma informazioni provenienti da videocamere, sensori ambientali e controllo accessi il tuo gestito con l’aiuto dell’intelligenza artificiale per l’invio di notifiche d’allarme.

Controllo degli accessi in cloud: gestione sicura e flessibile

Avigilon Alta è un sistema di controllo accessi basato su cloud che offre flessibilità e scalabilità. Consente la gestione remota totalmente serverless, permettendo agli amministratori di controllare tutti i siti da un’unica interfaccia. Le sue funzionalità includono la gestione delle credenziali, il monitoraggio in tempo reale dell’attività degli accessi e l’integrazione con altri sistemi. Con l’architettura API aperta, è possibile collegare facilmente Avigilon Alta ad altre piattaforme.

Per una gestione ancora più agile, c’è l’app per tablet, perfetta per gli ambienti come le aree di ricezione e le sale conferenze. Questa app consente di emettere, revocare e modificare le credenziali mobili in modo rapido e semplice, direttamente dal tablet. Inoltre, il set completo di funzionalità di gestione è disponibile sia su dispositivi iOS che Android, così come sul browser tramite Alta Control Center.

Accesso senza contatto con credenziali mobili sicure

Avigilon Alta offre un sistema di controllo, che promuove l’utilizzo di credenziali mobili per un accesso sicuro e senza contatto. L’utilizzo di smartphone al posto dei tradizionali sistemi di controllo accessi, come carte chiave o chiavette, è consigliato dalla maggior parte degli installatori per una maggiore sicurezza e praticità. Una delle caratteristiche più apprezzate è il “Wave to Unlock”, che consente di aprire le porte senza toccarle con un semplice cenno della mano davanti al lettore mentre hai il telefono con te, perché i lettori riconoscono automaticamente il tuo telefono tramite Bluetooth e il movimento, autenticando le credenziali mobili in un istante. Lo sblocco avviene in frazioni di secondo, perfetto per le aree ad alto traffico come le hall o gli ingressi principali. Utilizzando la tecnologia brevettata Triple

Unlock, Avigilon Alta Access Control garantisce un’esperienza di sblocco affidabile al 99,9%.

Inoltre è meno probabile che le persone perdano o dimentichino il proprio smartphone, ed è un sistema più sicuro perchè la maggior parte dei dispositivi è protetta da password. Avigilon garantisce ulteriormente la sicurezza con la crittografia a ogni livello e la possibilità di attivare l’autenticazione a due fattori utilizzando i biometrici integrati negli smartphone.

Con la disponibilità della app per Smart Watch, è possibile sbloccare le porte semplicemente avendo il telefono nelle vicinanze, senza nemmeno estrarlo dalla tasca o dalla borsa. Questa funzionalità è compatibile con dispositivi iOS.

Digital Guess Pass

Avigilon Alta Access Control offre Guest Pass digitali, consentendo agli amministratori di inviare facilmente link temporanei via SMS, app di messaggistica o email ai visitatori tramite Cloud Key. Le credenziali sono personalizzabili per ciascun ospite, consentendo di limitare l’accesso a determinati orari e per una durata specifica. Inoltre, i visitatori possono accedere alle strutture tramite un browser web, senza la necessità di installare alcuna app.

Aikom Technology

In definitiva, Avigilon Alta rappresenta un passo avanti nel settore del controllo accessi, offrendo un sistema sicuro, flessibile e all’avanguardia che soddisfa le esigenze delle moderne organizzazioni.

Aikom Technology è distributore autorizzato Avigilon Italia.