L’HoReCa sceglie le soluzioni di rete Zyxel

Negli ultimi anni, in ambito HoReCa, Zyxel Networks ha potenziato 7.000 hotel e 260.000 camere d’albergo in tutto il mondo con le sue soluzioni per il settore Hospitality. Questo ha permesso a milioni di ospiti di vivere un’esperienza di rete eccezionale e ha aiutato gli hotel e i negozi a fidelizzare meglio i propri clienti.

Poiché il Wi-Fi è ormai considerato il servizio più desiderato da clienti e viaggiatori, è diventato fondamentale mantenere l’infrastruttura di rete aggiornata non solo per l’HoReCa, ma anche per gli operatori del settore che cercano di capitalizzare la crescita dell’industria turistica globale. Quest’ultima si prevede che raggiungerà numeri a due cifre nel 2023 e nel 2024.

Una semplice gestione per ospiti sempre soddisfatti

In un settore in cui gli amministratori di rete devono spesso gestire le reti di più ambienti e sedi, la soluzione Nebula di Zyxel ha fornito agli amministratori di rete una soluzione potente, semplice e scalabile che consente loro di gestire le reti di più stanze e locali da un unico pannello di controllo. La gestione centralizzata di Nebula consente agli amministratori di rispondere più rapidamente ai problemi di rete e alle richieste dei clienti, assicurandosi la loro soddisfazione.

Il portfolio completo di prodotti gestiti in cloud comprende 100 modelli diversi, tra cui Access Point Wi-Fi 6/6E, Switch multigigabit L3/L2/desktop, Firewall di sicurezza e mobile router 5G, tutti configurabili in pochi minuti e gestibili centralmente da un’unica piattaforma.

La rete di clienti Zyxel comprende hotel a cinque stelle, resort, catene e boutique di alberghi, B&B, fast-food multinazionali, paninoteche, caffè, catering e altro ancora. Tra gli esempi più significativi, il Palace Grand Hotel Varese in Italia, l’Agora Swiss Night by Fassbind in Svizzera, il Katinat Saigon Kafe in Vietnam, Foodxervices a Singapore e Tiller in Francia.

Nebula di Zyxel: la risposta giusta alle esigenze dell’HoReCa

“Siamo rimasti molto colpiti dalla soluzione di cloud networking Nebula, soprattutto per il modo in cui consente di controllare e gestire access point, switch e firewall e di fornire assistenza in tempo reale, se necessario“, ha dichiarato Salvatore Piraneo, titolare della PSoft sas che ha integrato i sistemi di rete del Palace Grand Hotel Varese.

“Nebula sta facendo risparmiare molto tempo al nostro personale IT, che prima doveva recarsi in loco per implementare e gestire la rete. Ora possono fare tutto dall’interfaccia di gestione della rete, intuitiva e automatizzata. Questo è particolarmente importante per noi in una città come Ho Chi Minh, caratterizzata da una forte congestione del traffico“, ha commentato Út Nguyễn Quang, Direttore Tecnico di vTech Solution JSC che ha integrato i sistemi di rete per il Katinat Saigon Kafe in Vietnam.

“La soluzione Nebula di Zyxel è un ottimo strumento per aiutare le aziende del settore HoReCa ad affrontare le sfide di un personale IT limitato e di ospiti esigenti“, ha dichiarato Crowley Wu, Vice President of Sales and Marketing di Zyxel Networks. “Eliminando la complessità della gestione delle reti, aiutiamo le aziende a trarre vantaggio dalla forte ripresa del turismo e consentiamo loro di concentrarsi sulla fornitura di servizi eccezionali ai loro ospiti“.