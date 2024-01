Axcient x360 Recover amplia il portfolio di Achab

Achab, azienda italiana specializzata nella distribuzione di software infrastrutturali a valore per le piccole e medie imprese, presenta ufficialmente sul mercato italiano Axcient x360 Recover, la nuova soluzione flessibile per il backup, disaster recovery e business continuity, on-premise, in cloud, con o senza appliance.

Axcient x360 Recover è pensata per dare agli MSP la massima flessibilità nel garantire ai propri clienti una protezione del business a tutto tondo grazie a un software che si installa su un appliance a propria scelta. In questo modo l’agente viene distribuito direttamente sulle macchine da proteggere e il backup completo dei dati viene eseguito sull’appliance stessa.

Questo meccanismo riesce a soddisfare una necessità ormai imprescindibile per tutte le aziende, quella del backup, salvaguardando inoltre esigenze e preferenze del cliente a seconda che si voglia replicare in cloud per motivi di scarsa connettività o, al contrario, che si voglia restare on-premise per motivi di riservatezza o, ancora, che si voglia avere una duplica in datacenter senza per forza replicare in cloud di terze parti.

Oltre che di “semplice” backup, Axcient x360 Recover, grazie a funzionalità avanzate, si occupa anche di far ripartire le macchine in caso di fermo aziendale direttamente all’interno dell’appliance, in locale oppure in remoto, da proprio datacenter o nel cloud di Axcient.

I vantaggi