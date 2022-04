B2B: Esprinet rinnova il sito in ottica customer centrica

Esprinet ha ufficializzato il nuovo sito di ecommerce B2B completamente rinnovato nei contenuti, nella grafica e nelle consolle operative, diventando sempre più uno strumento di vendita al fianco dei clienti

Il sito, con circa 94 milioni di pagine visualizzate, una media di 900 utenti collegati e che vede 31.000 clienti con almeno un ordine effettuato nel corso dell’anno, è stato realizzato internamente grazie alla collaborazione di differenti dipartimenti aziendali. Diverse le fasi di lavoro che si sono succedute nell’arco di 8 mesi: un’attenta fase di studio, analisi, progettazione e infine la realizzazione e i test.

L’accurato periodo iniziale di analisi consente ora a Esprinet di posizionarsi in maniera unica sul mercato di riferimento. I clienti vengono infatti guidati in una esperienza di navigazione altamente personalizzata, pensata secondo i loro specifici interessi di business, in un’ottica customer centrica.

Questo progetto rientra in una più ampia strategia di business in linea con il Piano Industriale che guarda al 2024 e traghetta la società fra l’attuale modello di business puramente distributivo e quello di Full Service Provider al servizio dell’ecosistema di Vendor e Reseller.

Approccio full data driven per il nuovo sito B2B

Il sito B2B si basa su un approccio full data driven che, nel rispetto della normativa del GDPR, permetterà di indirizzare le comunicazioni di advertising in modalità dinamica, guidata da sofisticati algoritmi, personalizzandole in base all’interesse di business dell’utente. I clienti potranno quindi trovare l’ampiezza di gamma che da sempre caratterizza il portafoglio Esprinet, abbinata alla verticalità e alla specializzazione dettate dalla Customer Satisfaction, con un conseguente aumento della profittabilità. Dal canto loro, i vendor potranno avvalersi di un ulteriore livello di servizio, perché la loro offerta di prodotti sarà proposta in maniera targettizzata a clienti selezionati in base a specifici comportamenti d’acquisto.

Come puntualizzato al termine di una nota alla stampa da Alessandro Cattani, Amministratore Delegato del Gruppo Esprinet: «Il nuovo sito, è stato realizzato completamente in house dopo un attento ascolto delle esigenze dei nostri clienti e ha visto la collaborazione di tanti colleghi che nell’ultimo anno hanno messo in campo tutte le loro competenze per dare vita a questa nuova sfida che è la perfetta espressione di quello che la società intende essere: un punto di riferimento tra le community di produttori, rivenditori e utilizzatori di tecnologia. Un importante cambio di prospettiva che pone il cliente e le sue esigenze al centro del nostro approccio di business in ottica di customer satisfaction e garantisce ai vendor strategie commerciali più dirette e mirate».