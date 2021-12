Pure Storage presenta il nuovo modello top di gamma FlashArray

Pure Storage, il pioniere IT specializzato nello storage-as-a-service per un mondo multi-cloud, ha annunciato l’arrivo di FlashArray//XL, nuovo componente della famiglia di dispositivi FlashArray progettata per le applicazioni enterprise mission-critical di livello più elevato – dai database massivi fino alle app containerizzate e cloud-native. FlashArray//XL offre livelli di scalabilità e prestazioni senza paragoni con IOPS migliori di circa l’80%.

Con il ritmo del business che non fa che aumentare, la richiesta di applicazioni può esplodere in un istante mentre il deployment delle nuove app impone all’IT di contenere gli interventi entro poche ore, non certo mesi. In passato le aziende di maggiori dimensioni erano costrette a scalare le loro applicazioni di punta mediante una tecnologia legacy caratterizzata da elevata complessità di gestione, elevati costi energetici e interruzioni operative ad ogni aggiornamento.

Ora, con il nuovo FlashArray//XL e con Pure Fusion – la piattaforma Storage-as-Code autonoma self-service – Pure continua a incrementare la scalabilità enterprise del proprio storage in abbonamento che si evolve facilmente per mantenere le infrastrutture IT agili e aggiornate.

FlashArray//XL mette a disposizione:

• Tutta la forza necessaria per supportare i servizi business più esigenti: accelera i workload di livello enterprise con le massime prestazioni anche scalando per gestire carichi maggiori, con il 100% di connettività host in più e il doppio del volume supportato su un singolo array.

• Un modello cloud-like per velocizzare e semplificare il deployment di nuove app: progettati per lavorare insieme, Pure Fusion e FlashArray//XL forniscono alle aziende accesso Storage-as-Code con la scalabilità del cloud, implementando policy sui dati e tier storage di alto livello con robusti tool per ottimizzare gli storage pool e la collocazione dei workload.

• Efficienza e densità per consolidare le applicazioni in ottica di massimizzazione del TCO e aderenza agli standard per data center green: permette il consolidamento dei workload su un numero inferiore di array per semplificare le operazioni, ridurre l’occupazione di spazio nei rack e abbattere significativamente i consumi di energia e i costi del raffreddamento.

• Protezione dati always-on contro la minaccia del ransomware: garantisce la protezione, la disponibilità e la facilità di ripristino dei dati residenti su FlashArray//XL a seguito di interruzioni operative comprese quelle provocate da attacchi informatici.

• A prova di futuro grazie all’abbonamento Evergreen: per un accesso immediato a funzionalità in costante evoluzione con la garanzia del corretto dimensionamento, aggiornamenti senza impatto sull’operatività ed espansione della capacità storage al crescere delle esigenze.

FlashArray//XL e Pure Fusion sono stati realizzati per andare incontro alle richieste dei nuovi clienti intenzionati a standardizzare i propri ambienti storage sulla semplicità del modello di abbonamento Pure avendo tuttavia bisogno di nuovi livelli di scalabilità. Questa soluzione sta già confermando la propria validità attraverso gli ordini ricevuti in fase di pre-release per standardizzare i workload enterprise più importanti sugli array FlashArray//XL da parte di clienti impegnati a eliminare le ultime tracce dei propri ambienti legacy Dell EMC.

“I clienti si aspettano una modalità nuova e moderna per scalare lo storage enterprise. FlashArray//XL è un chiaro segnale per i produttori di storage legacy perché combina la scalabilità high-end di un vero array di classe enterprise con l’agilità scale-out del modello operativo tipico del cloud”, ha dichiarato Shawn Hansen, VP e GM, FlashArray di Pure Storage.

“Per le applicazioni top tier come i database massivi, le aziende hanno bisogno dei massimi livelli possibili di prestazioni e densità, ma esigono anche il controllo dei propri data center e l’agilità e la flessibilità del cloud. Le soluzioni storage di classe enterprise come FlashArray//XL combinate al modello operativo del cloud garantiscono ai clienti il meglio di entrambi gli approcci”, ha concluso Eric Burgener, Research Vice President, Enterprise Infrastructure Practice di IDC.

“L’annuncio della serie FlashArray//XL sottolinea il costante impegno di Pure nella fornitura di servizi storage leader di mercato. È entusiasmante e decisamente gratificante vedere un partner con la stessa dedizione nel supportare anche i workload più esigenti. È evidente che la nuova piattaforma //XL garantirà un supporto continuo al nostro portafoglio ed ecosistema di data service in crescita ed espansione.” ha commentato James Laming, VP, Global Head of Infrastructure, Options Technology.

Già disponibile, FlashArray//XL può raggiungere una capacità effettiva di 5,78 PB, una latenza minima di 150µs e fino a 36GB/s di throughput con una riduzione media dei dati di 5:1, un’efficienza totale di 10:1 una disponibilità comprovata del 99,9999% all’interno di una piattaforma 5U.