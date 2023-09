BLACK BOX: KVM SWITCH FREEDOM II

Commutazione automatica dei PC con tecnologia Glide e Switch

Con gli Switch KVM a 8 o 4 porte Freedom™ II potrai accedere ad informazioni e a operazioni di controllo con quattro oppure otto computer spostando semplicemente il mouse da uno schermo all’altro.

In questo modo si risparmia spazio su desktop e si aumenta il tempo di risposta dell’operatore in centri di comando e di controllo.

Freedom è la soluzione ideale per applicazioni di Sale Controllo, Broadcast, Controllo del Traffico Aereo e Trading Finanziario.

Non solo gli utenti possono alternare vari computer spostamento il mouse da uno schermo all’altro, ma possono inoltre accedere simultaneamente ad un mix di periferiche USB tra cui dispositivi USB 2.0 ad alta velocità.

Facile configurazione

GUI di configurazione hardware integrata accessibile tramite il connettore di rete utilizzando un browser web standard.

Per configurare il layout dello schermo Glide e Switch, utilizzare l’applicazione di configurazione intuitiva disponibile per il download sul nostro sito Web.

Funziona con matrice di Switching KVM

Aggiungi gli switch Freedom II KM a vari sistemi di commutazione a matrice KVM, come Emerald di Black Box®, DKM o Agility, per abilitare il supporto Glide e Switch.

Non dipende dal sistema operativo

I Freedom Switch supportano tutti i sistemi operativi comuni, come Mac OS ® , Microsoft ® Windows ® e Linux ciò consente di creare desktop estesi multi-OS.

Questi switch supportano anche schede grafiche multi-head su Windows ® 7, 8 e 10 (richiede l’installazione di driver aggiuntivi).

Dimensioni compatte con opzione di alimentazione ridondante

Gli interruttori Freedom II KM hanno una forma molto compatta che permette l’installazione sotto il Desk.

Ogni switch viene fornito con un singolo alimentatore ma offre la possibilità di utilizzare un secondo ingresso per fornire ridondanza operativa.

Indicatori LED Opzionali

Il Freedom LED Monitor Kit fornisce singoli moduli indicatori che rendono facile vedere quale schermo e sistema sono attualmente selezionati.

Tutti i LED possono essere facilmente montati sulle cornici dello schermo.

Impostazione semplificata

Non è necessario alcun software per cui l’impostazione risulta più semplice. Così facendo non si creano problemi di sicurezza.

Black Box® sviluppa e produce una tecnologia KVM all’avanguardia da oltre 25 anni. Oggi Black Box è diventata un’azienda leader globale per le soluzioni KVM & AV. L’ampio portfolio di prodotti permette all’utente di costruire soluzioni complete in grado di migliorare le proprie applicazioni. Il nostro team di tecnici esperti può aiutarti a scegliere la soluzione più idonea alle tue esigenze.

