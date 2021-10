Computer Gross distribuisce la cyber protection di Acronis in Italia

Computer Gross, distributore a valore da sempre attento alle nuove tendenze e alle crescenti esigenze dell’ecosistema dei Partner, ha siglato un accordo di distribuzione con Acronis, specialista globale nella cyber protection.

Acronis coniuga protezione dati e sicurezza informatica per offrire una cyber protection integrata e automatizzata in grado di risolvere i problemi di salvaguardia, accessibilità, privacy, autenticità e sicurezza (SAPAS) del mondo digitale di oggi. Grazie a modelli di deployment flessibili che si adattano alle esigenze dei service provider e dei professionisti IT, Acronis garantisce una cyber protection di livello superiore per dati, applicazioni e sistemi con soluzioni innovative di nuova generazione per antivirus, backup, disaster recovery e gestione della protezione degli endpoint.

Computer Gross, grazie a questa nuova partnership, presenterà ai Partner un’unica soluzione integrata che offre ai Service Provider funzionalità di Backup, Disaster Recovery, Cyber Security e gestione degli endpoint.

“Questa nuova partnership con Computer Gross ci permetterà di rafforzare la nostra strategia globale di espansione nel mercato cloud attraverso l’attivazione di nuovi MSP. Il supporto, che potremo portare al canale, aumenterà ulteriormente il valore aggiunto che la nostra piattaforma Acronis Cyber Cloud offre ai nostri partner nella creazione e vendita di servizi gestiti” commenta Alessandro Perotti, Channel Manager Italy & Iberia di Acronis.

“Siamo lieti di arricchire la nostra offerta con le soluzioni di Acronis, grazie alle quali i nostri partner avranno un’arma in più per consolidare le misure di protezione dei propri clienti, riducendo i costi e potenziando il proprio business” afferma Luca Verdelli, Business Unit Manager Data Management & Data Analytics di Computer Gross.

“Siamo molto soddisfatti dell’accordo appena siglato con Acronis. Questa nuova partnership si inserisce perfettamente nella nostra strategia di distributore leader di soluzioni a valore e ci permette di collaborare ogni giorno per trovare insieme la formula ideale per mettere in condizione i nostri Business Partner di aver successo in un mercato molto sfidante e competitivo come quello attuale” conclude Gianluca Guasti, Value Business & Marketing Director, Computer Gross.