Brother presenta la nuova stampante inkjet multifunzione DCP-J1200W che unisce alta qualità di stampa e tecnologia mobile, per una straordinaria esperienza di stampa, copia e scansione. Grazie alla connettività wireless e all’app Brother Mobile Connect, con questa nuova stampante inkjet è possibile stampare qualsiasi documento da smartphone e tablet, senza doverlo trasferire sul PC. Inoltre, sempre tramite l’app, personalizzabile secondo le proprie esigenze, si può controllare il consumo di inchiostro, stampare da qualunque luogo e in qualsiasi momento, archiviare e recuperare i documenti scansionati, senza perderne nessuno.

Elegante e compatta, DCP-J1200W è una stampante 3 in 1 perfetta per chi ha l’esigenza di stampare molte copie, più velocemente e senza interruzioni grazie al sistema di connettività wireless, alla velocità di stampa fino a 16 pagine al minuto e al cassetto carta che contiene fino a 150 fogli: flessibilità e massima produttività nel lavoro di tutti i giorni.

“Siamo entusiasti di presentare la prima stampante progettata per soddisfare le esigenze dei lavoratori moderni che si sono dovuti adattare a nuovi ritmi imposti dal cambiamento epocale che stiamo vivendo. Mai come in questo periodo è indispensabile avere a disposizione dispositivi di stampa rapidi, affidabili e smart: la stampante DCP-J1200W è perfetta per qualsiasi home office.” commentata Lorenzo Matteoni, Marketing, Senior Manager di Brother Italia e aggiunge:“ La nostra nuova stampante DCP-J1200W è stata progettata per rendere la stampa e le scansioni più facili e veloci grazie alla gestione semplificata tramite app. E’ molto semplice da utilizzare e si adatta allo stile di vita personale e professionale dei nostri clienti.”

Scheda Tecnica DCP-J1200W

Gestione da mobile tramite app Brother Mobile Connect

Connettività wireless

Cassetto carta con capacità fino a 150 fogli

Velocità di stampa fino a 16ipm mono e 9ipm a colori

Copia e scansione a colori

Cartucce inbox ad alta capacità. BK:720 pagine, C, M e Y: 480 pagine/cad*

Cartucce opzionali: BK: 750, C, M e Y: 750/cad

*Conforme alla norma ISO/IEC 24711