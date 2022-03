Brother: soluzioni che ti accompagnano dal magazzino fino al bordo del veicolo di consegna

L’eCommerce ha subito un’avanzata incredibile negli ultimi due anni facendo da traino ai consumi in Italia: con le limitazioni imposte a più riprese al commercio tradizionale sono sempre di più le persone che hanno deciso di affidarsi alle vendite online. Parlando di numeri, l’Osservatorio eCommerce B2C Netcomm – Politecnico di Milano ha rilevato che nel 2020 gli acquisti di prodotti online hanno raggiunto 23,4 miliardi di euro, con un incremento di 5,5 miliardi rispetto al 2019. Netcomm conferma poi che l’eCommerce è il settore che continuerà a crescere in maniera più significativa nell’immediato futuro, entrando sempre di più a far parte delle abitudini di acquisto degli italiani, che però vogliono poter acquistare in un’ottica multicanale, passando dal fisico al digitale.

È chiaro che questa crescita, perché realizzi tutto il suo potenziale, deve essere accompagnata da un cambiamento profondo e radicale del retail a partire dal piano tecnologico ma anche (e soprattutto) da quello operativo-logistico. La logistica deve tenere il passo e guadagnare in velocità ed efficienza: si cominciano a vedere già i primi passi con una quota di investimenti dedicata al comparto che nel primo semestre del 2020 ha toccato quota 290 milioni (dati Centre for Retail Research (CRR) di Savills) ma la strada da fare è ancora lunga.

La sfida numero uno, oggi, è quella di impiegare tecnologie che abilitino la logistica ed i trasporti consentendo l’analisi e la condivisione dei dati durante tutto il processo. Solo attraverso informazioni dettagliate sulla fornitura e sui clienti, sull’ottimizzazione dei percorsi e i tempi di carico/scarico è possibile garantire un flusso delle merci efficiente e competitivo. Affidarsi al giusto fornitore di tecnologia capace di sostenere le aziende nell’ottimizzazione dei processi e dei flussi di lavoro diventa quindi fondamentale. Brother si propone come partner nella trasformazione digitale delle aziende del settore della Logistica grazie ad un’offerta che si basa su un’ampia gamma di stampanti barcode e scanner professionali per un incremento della produttività a costi accessibili: dispositivi veloci, affidabili, compatti e robusti studiati per la stampa dei documenti e delle etichette necessari per rendere la consegna della merce puntuale e precisa.

Brother per la Logistica e il Retail

Il primo obiettivo, per un operatore dell’eCommerce, è quello di migliorare la gestione delle consegne e del magazzino: dai manifesti di arrivo ai documenti di ingresso merce, dall’etichettatura delle posizioni di magazzino alle etichette di spedizione, fino alle bolle e alle ricevute di consegne. Brother accompagna il cliente dal magazzino fino al bordo del veicolo di consegna.

Andando più sul concreto Brother offre stampanti industriali e desktop per etichette che offrono i formati più comuni per le scaffalature, per spedizioni e pallet, ma anche versioni personalizzate. Fino ad arrivare alle soluzioni wireless per chi lavora sui mezzi di trasporto. L’alta velocità è il requisito fondamentale che soddisfano questi dispositivi così da stare al passo con i picchi di volume, insieme al bisogno di efficienza e tracciabilità. Posizionati nei punti chiave del magazzino queste stampanti migliorano la creazione e la stampa di etichette di spedizione e ricevimento merci, etichette per pallet, ID/numeri di serie del prodotto e molto altro.

Le soluzioni portatili, da montare sul veicolo o da agganciare alla cintura, consentono ai trasportatori di stampare fatture, ricevute di avvenuta consegna, etichette di reso e tutto ciò che può servire in qualsiasi momento e ovunque si trovino connettendosi da notebook o con un’app da tablet o smartphone. Fornire allo staff stampanti portatili aiuta l’operatore ad assicurare che i processi si svolgano nella maniera più corretta anche nei momenti di lavoro più intensi. Ad esempio, le etichette devono garantire che i pacchi siano smistati correttamente.

Un capitolo a parte meritano coloro che vendono online tramite marketplaces: i marketplaces che utilizzano i barcode per tracciare le consegne richiedono che ogni pacco spedito sia accuratamente identificato attraverso un’unica etichetta. Usare una stampante di etichette professionale può rendere l’etichettatura del pacco più veloce e semplice: è infatti possibile catturare automaticamente il barcode dal gestionale per convertirlo nella stampa di singole etichette, invece che stampare diverse etichette in fogli A4 con una stampante tradizionale.

È necessario che le etichette restino scannerizzabili e leggibili lungo il tragitto, dunque sono necessarie etichette robuste e di alta qualità, che possano sopportare il rigore dei processi di distribuzione. Scegliere una stampante di etichette termica con una risoluzione di 300 dpi o più assicurerà la stampa di barcode chiari e facilmente leggibili.

E non dimenticare: alcuni mercati online impongono una tassa per ordini non identificati; dunque, un’etichettatura accurata è essenziale per evitare costi extra non necessari.