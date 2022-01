Servizi di stampa gestita: Brother presenta Pagine+

Avviarsi sulla strada della trasformazione digitale rappresenta oggi per le aziende un percorso ormai obbligato, ma la digitalizzazione, per essere davvero efficace, deve prevedere anche il ridisegno dei flussi documentali ridefinendo i confini tra carta e digitale: una corretta strategia di digitalizzazione non porterà ad una mera dematerializzazione dei documenti ma punterà ad inserire le informazioni in un flusso capace di prevederne la migliore forma di output in ogni fase di elaborazione. Ecco allora che i servizi di stampa gestita (Managed Print Services – MPS) possono diventare degli alleati fondamentali per eliminare punti di inefficienza e abbattere costi fuori controllo, garantendo continuità operativa anche a chi lavora a distanza.

I vantaggi della stampa gestita

Tra i vantaggi dell’adottare un approccio gestito alla stampa troviamo certamente la riduzione dei costi associati ai processi documentali e di stampa, soprattutto attraverso l’eliminazione delle inefficienze, arrivando a generare risparmi al di sopra del 25%, con punte fino al 40%. Ma l’impatto positivo dell’adozione di un approccio di Managed Print Services si palesa anche con un aumento della produttività dei singoli utenti e degli interi dipartimenti IT, che possono dedicarsi con maggiore forza alle attività più strategiche per lo sviluppo del business aziendale. Un monitoraggio costante e proattivo del parco dei dispositivi permette il loro periodico aggiornamento evitando fermi macchina e consentendo una maggiore protezione del punto di vista della cybersecurity.

I dispositivi di stampa infatti costituiscono pericolose porte di accesso alle reti aziendali attraverso le quali i cybercriminali possono accedere per rubare informazioni e lanciare attacchi malevoli. La capacità di integrare questi dispositivi all’interno di una strategia di security multidimensionale consente ai servizi di stampa gestita di prevedere queste violazioni, riducendo i rischi associati all’infrastruttura, alle tecnologie e ai comportamenti degli utenti grazie anche a interventi più tempestivi. Tra i vantaggi portati dai Managed Print Services non vanno trascurati poi anche quelli legati a un minore impatto sull’ambiente, promuovendo gli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale di ogni azienda.

Pagine+: l’offerta MPS di Brother

Meno costi, più produttività, più sicurezza e più sostenibilità ambientale sono proprio i 4 pillar di Pagine+, l’offerta di Managed Print Services di Brother, studiata e ‘cucita’ sulla base delle singole esigenze di ciascuna azienda. Affidandosi a Brother si potrà beneficiare di una gestione efficiente del parco stampanti, avendo sempre il massimo controllo, anche da remoto, dei dispositivi dal punto di vista di costi, di consumi di toner, cartucce e carta; vengono presidiati inoltre la qualità di stampa e la sostenibilità senza trascurare la massima sicurezza ed accessibilità dei dispositivi. Pagine+ è pensata soprattutto per le piccole e medie imprese e prevede l’erogazione di servizi in ambito output (stampanti e dispositivi multifunzione monocromatici e a colori) e proposti al mercato con una formula a consumo.

Questa formula ‘a consumo’ prevede le attività d’installazione, la fornitura di consumabili e l’assistenza tecnica, con una fatturazione variabile in funzione dell’effettivo numero di pagine prodotte. Di mese in mese il cliente è chiamato, dunque, a corrispondere solo ciò che realmente produce.

L’offerta Pagine+ offre un’estrema adattabilità alle più specifiche esigenze aziendali, che di volta in volta vengono studiate dal partner commerciale insieme a risorse tecniche e commerciali di Brother. L’obiettivo è garantire ai clienti il massimo del valore a fronte del minimo impatto implementativo. Un risultato assicurato da un iter in tre step per il deployment di qualunque formula scelta: una prima fase di analisi approfondita dell’ambiente di stampa e dei flussi documentali per identificare costi e criticità; una seconda fase d’implementazione dell’infrastruttura gestita, progettata sugli effettivi bisogni del cliente; e un’ultima fase di ottimizzazione continua, pensata per garantire l’aderenza costante del servizio a necessità aziendali che possono variare nel tempo e chiedere, quindi, una diversa distribuzione dei carichi di lavoro sulle periferiche installate.

Tra i servizi offerti da Pagine+, Brother include anche l’accesso a un portale Web facilmente consultabile dai clienti per monitorare i dispositivi di output e i costi associati, senza dover installare software o hardware specifico nella rete o sui server. Lo stesso portale consente ai rivenditori, nella parte a loro riservata, di creare in pochissimi clic un’offerta MPS, selezionando device e condizioni contrattuali. Si tratta di una procedura agile e snella che agli operatori di canale consente di entrare nel mercato dei servizi di stampa gestita senza alcun investimento iniziale e con il supporto costante dei professionisti di Brother.