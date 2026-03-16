Callcenter assicurativi: qualità audio, sicurezza e conformità normativa – una sfida risolvibile

I callcenter del settore assicurativo operano in uno degli ambienti più regolamentati del panorama aziendale italiano e europeo. Ciò rende ogni scelta tecnologica un atto che va ben oltre la semplice ottimizzazione operativa. Eppure, proprio in questo contesto, una delle funzioni più critiche — la comunicazione vocale con i clienti — è spesso quella che mostra le maggiori fragilità.

Molte compagnie assicurative gestiscono infatti le proprie infrastrutture IT attraverso terminal server. Questa architettura risponde perfettamente alle esigenze di sicurezza e conformità normativa, ma presenta una limitazione tecnica spesso sottovalutata. I terminal server non sono progettati per dare priorità al traffico voce. I pacchetti audio vengono trattati alla stregua di qualsiasi altro tipo di dato — aggiornamenti software, trasferimenti di file, traffico web — con conseguenze dirette sulla qualità audio: latenza, eco, interruzioni e perdita di pacchetti, che incidono direttamente sull’esperienza del cliente e sull’efficienza degli operatori. Ma non solo.

Tra i requisiti che ricadono direttamente sulle infrastrutture tecnologiche, l‘IVASS impone standard precisi sulla conservazione delle comunicazioni con i clienti, sulla tracciabilità delle operazioni e sulla continuità operativa dei sistemi. Un call centre che non garantisce affidabilità nelle comunicazioni non è solo un problema di customer experience: può rappresentare un rischio di non conformità con conseguenze regolamentari concrete.

A questo si affianca il GDPR, che in un contesto di call centre assicurativo impone alle organizzazioni l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate a proteggere i dati personali trattati, la tracciabilità di ogni accesso alle informazioni e la capacità di documentare e verificare la conformità dell’infrastruttura tecnologica. Per le compagnie che operano con prodotti assicurativi a componente finanziaria — polizze vita di ramo III e V ad esempio — entra in gioco anche la CONSOB e la normativa MiFID II, che aggiunge requisiti di registrazione e archiviazione delle comunicazioni con il cliente.

La quadratura del cerchio: il caso di un’assicurazione svizzera

A illustrare con particolare chiarezza questo equilibrismo tra sicurezza e produttività è il caso di una grande compagnia assicurativa svizzera con un call centre interno di rilevanti dimensioni*. Come in Italia, anche in Svizzera vigono normative stringenti imposte dalla FINMA — autorità centrale di vigilanza sui mercati finanziari svizzeri, equivalente funzionale di IVASS e CONSOB — e dalla legge federale sulla protezione dei dati (LPD), aggiornata nel 2023 per allinearsi in larga parte al GDPR europeo.

Anche fronte degli obblighi di compliance la compagnia operava secondo un regime di massima sicurezza: gli agenti potevano accedere solo a dati specifici attraverso terminal server protetti, era vietata qualsiasi archiviazione locale di informazioni e, per ragioni sia di tutela sia di gestione degli spazi fisici, l’installazione di telefoni da tavolo tradizionali era esplicitamente esclusa. Il contatto telefonico con la clientela era quindi gestito interamente tramite soft client sul terminal server — una soluzione conforme dal punto di vista normativo, ma che nelle fasce orarie di picco produceva esattamente i problemi descritti: qualità audio degradata, disservizi segnalati all’IT in merito alla telefonia e alla visualizzazione tardiva o addirittura assente dei dati del chiamante sul PC, con un impatto negativo sulla soddisfazione del cliente finale. Un problema difficile da tollerare per un settore in cui la relazione telefonica rimane un canale fondamentale di assistenza e di fidelizzazione.

Un approccio tecnologico innovativo

La risposta a questa sfida è arrivata con un dispositivo hardware compatto (Snom SP800), privo di schermo e tastiera, progettato specificamente per ambienti a terminal server. Il principio alla base è semplice ma efficace: separare fisicamente il trattamento del segnale vocale dall’elaborazione dati del server centrale. Il dispositivo si comporta come un terminale SIP autonomo dotato di processore audio dedicato, garantendo una qualità audio costantemente elevata — con codec HD, buffer di jitter adattivi e rilevamento delle pause vocali — indipendentemente dal carico del server.

Al tempo stesso l’impiego del dispositivo non richiede la memorizzazione locale di dati sensibili, si integra con le policy di sicurezza aziendali e supporta protocolli di provisioning sicuro. Le dimensioni estremamente contenute hanno inoltre consentito di posizionarlo dietro il monitor o sotto la scrivania, senza occupare spazio utile nella postazione dell’operatore.

Dopo il deployment della soluzione nell’ambiente del call centre assicurativo, i benefici documentati hanno riguardato più dimensioni operative. Sul piano della qualità della comunicazione, si è registrato un significativo miglioramento della chiarezza audio e della stabilità delle chiamate anche nelle ore di punta, eliminando le problematiche di latenza e perdita di pacchetti precedentemente riscontrate.

Parallelamente, è diminuito il numero di segnalazioni aperte all’helpdesk relative a problemi di telefonia, con un conseguente risparmio di risorse tecniche per il team IT. Gli operatori hanno beneficiato di una comunicazione più fluida, stabile e affidabile durante tutto il turno lavorativo, con un impatto positivo misurabile sulla produttività. Il tutto mantenendo una conformità piena ai requisiti di sicurezza e protezione del dato, senza alcun compromesso rispetto alle policy aziendali o alle normative vigenti, e senza alterare l’ergonomia degli spazi di lavoro.

Un esempio replicabile

Il caso della compagnia assicurativa svizzera dimostra che le sfide tecnologiche più complesse — quelle in cui vincoli normativi, requisiti di sicurezza e aspettative di servizio sembrano in contraddizione — possono trovare soluzioni efficaci quando si adotta un approccio metodico e si scelgono partner tecnologici competenti. Sacrificare la qualità della comunicazione sull’altare della sicurezza come tributo alla compliance oggi è una scelta superata.

Per il settore assicurativo, la comunicazione vocale rimane un asset critico: è attraverso la voce che si costruisce la fiducia con il cliente, è nella comunicazione verbale che si gestiscono momenti delicati come la denuncia di un sinistro o il rinnovo di una polizza. La consulenza personalizzata è senza dubbio uno dei pilastri più importanti per misurare la qualità di un fornitore di servizi assicurativi. Investire in questa affidabilità e qualità — anche e soprattutto in ambienti tecnologicamente complessi — non è un costo aggiuntivo, ma una scelta strategica con ritorni misurabili in efficienza operativa, soddisfazione del cliente e resilienza dell’infrastruttura.