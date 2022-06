Cambium Networks porta il broadband in un villaggio di 376 persone in 21 giorni

Il villaggio di Standard, in Alberta, Canada, ha preso in mano il proprio destino: non volevano essere in lista d’attesa per la fibra. Ci sono molte migliaia di piccole città e villaggi come Standard in cui le aziende e i residenti hanno bisogno di connettività ad alta velocità. Sebbene una rete in fibra ottica per le abitazioni sarebbe certamente in grado di fornire la larghezza di banda necessaria, i costi e i tempi necessari per la distribuzione della fibra non sono una soluzione praticabile. I 376 residenti e le 190 case e aziende dispongono ora di una velocità di base di 150 Mbps, aggiornabile a 1 Gbps, basata su tecnologia fixed wireless Cambium Networks. La connettività che ne deriva è una grande risorsa per i residenti, per le imprese locali e favorisce la crescita della città e della provincia.



“Per la prima volta possiamo disporre di una velocità di 150 Mbps nella nostra azienda: più persone possono essere online contemporaneamente senza ridurre la velocità di Internet”. Dice Diane Knibb della Knibb Developments Ltd, un’impresa generale di costruzioni civili.





Come ci sono riusciti?



1. Competenza. Standard si è rivolta a Connect Mobility, un fornitore di servizi Internet, per installare, gestire e mantenere la rete.



2. Lavoro di squadra. Il villaggio, Connect Mobility e Fortis Alberta, l’azienda elettrica locale, hanno collaborato per implementare un’infrastruttura Cambium Networks a banda larga distribuita cnWave a 60 GHz utilizzando pali, tetti e muri.



3. L’obiettivo di estendere la comunità circostante attraverso la rete wireless multi-gigabit per collegare 20 aziende agricole vicine utilizzando la tecnologia fixed wireless.



Merle Isaacson, proprietario e operatore di Connect Mobility, afferma: “La rapida implementazione di cnWave 60 GHz ha esteso il nucleo in fibra del villaggio per collegare ogni azienda e residente. L’aggiunta di Cambium ePMP 3000 Wide Area Network è stata una scelta eccellente per supportare le famiglie locali che vivono su terreni e fattorie. La sua collaudata architettura l’ha resa un’ottima scelta per Standard”.



Con la tecnologia oggi disponibile, non c’è più motivo di aspettare che la fibra ottica venga posata in trincea fino a ogni casa o azienda. Una soluzione fixed wireless è in grado di fornire in modo affidabile ed efficiente velocità multi-gigabit in qualsiasi villaggio di qualsiasi dimensione, e può essere realizzata in poche settimane.