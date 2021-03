La serie imageRUNNER C1530 di Canon è progettata per supportare le aziende in ambienti di lavoro ibridi

La serie imageRUNNER C1530, progettata per facilitare la condivisione di informazioni e favorire la trasformazione digitale nell’attuale realtà del lavoro ibrido, è l’ultima nata in casa Canon. In un momento in cui molte aziende stanno riconsiderando il ruolo dell’ufficio tradizionale, gli spazi di lavoro che consentono la reale collaborazione tra colleghi, spesso distribuiti in luoghi diversi, sono essenziali per il successo. I dispositivi multifunzione A4 a colori imageRUNNER C1533iF e C1538iF sono dotati di strumenti per la collaborazione e possono integrarsi perfettamente in vari ambienti di lavoro, dagli uffici satellite a quelli di piccole o medie dimensioni, o nella flotta aziendale.

Keypoint Intelligence prevede che nel 2021 il nuovo assetto degli ambienti di lavoro sarà un ibrido tra casa e ufficio. Questo ambiente ibrido, suddiviso tra spazi di lavoro condivisi e remoti, solleciterà la richiesta di dispositivi A4 che la serie imageRUNNER C1530 è pronta a soddisfare. La nuova serie consente ai team di collaborare in modo efficiente e sicuro, indipendentemente dal luogo in cui si trovano, grazie a una combinazione di funzioni di digitalizzazione intelligenti, intuitività operativa e avanzate opzioni di connettività. I dispositivi si basano sulla pluripremiata gamma A4 Canon, che grazie a questo lancio, completa l’offerta in affiancamento ai prodotti della serie imageRUNNER ADVANCE DX.

Potenziamento della collaborazione

La serie imageRUNNER C1530 offre una connettività cloud opzionale, consentita dalla soluzione Canon basata su cloud, uniFLOW Online. La soluzione consente ai dispositivi di collegarsi con le piattaforme di archiviazione cloud, tra cui Dropbox e OneDrive, permettendo agli utenti di archiviare i documenti digitalizzati e di condividerli facilmente con i colleghi. Inoltre, uniFLOW Online mette a disposizione un’unica piattaforma per collegare tutte le sedi di lavoro e include la funzione “My Print Anywhere” che consente di accedere e rilasciare i lavori di stampa in modo sicuro da qualsiasi dispositivo connesso al servizio cloud: la soluzione ideale per i dipendenti che si spostano continuamente tra ambienti di lavoro diversi.

Incremento della produttività dello spazio di lavoro

Per ottimizzare il tempo trascorso in ufficio, la serie imageRUNNER C1530 consente di personalizzare i processi documentali, così da ridurre il tempo impiegato per impostare i lavori sul dispositivo e aiutare i team a completare i progetti più velocemente. La scansione fronte-retro a passaggio singolo permette di digitalizzare rapidamente i documenti cartacei mentre la tecnologia di riconoscimento ottico dei caratteri estrae automaticamente le informazioni dai documenti, riducendo la necessità di immettere i dati manualmente. Funzionalità come Filing Assist, che utilizza flussi di lavoro preconfigurati per acquisire gruppi di documenti ripetitivi, consentono di immettere le informazioni direttamente nel software del flusso di lavoro. Anche l’interfaccia intuitiva aiuta a risparmiare tempo consentendo di trovare facilmente le funzioni necessarie. Infine, grazie alla cronologia attività, gli utenti possono premere semplicemente un tasto per riutilizzare le impostazioni di un lavoro precedente anziché dover immetterle di nuovo.

Gestione più semplice per il lavoro ibrido

La serie imageRUNNER C1530 semplifica la gestione IT per il lavoro ibrido, grazie alla compatibilità nativa con Universal Print di Microsoft e uniFLOW Online. Universal Print di Microsoft agevola la configurazione e la gestione dei dispositivi spostando l’infrastruttura di stampa sul cloud, così da eliminare la gestione locale del driver. Mentre uniFLOW Online offre la gestione centralizzata basata su cloud dell’intera flotta aziendale, indipendentemente da dove sono installati i dispositivi, con funzioni quali controllo dei costi, auditing intelligente, budgeting e reporting. uniFLOW Online amplia ulteriormente la funzionalità di Universal Print di Microsoft in termini di sicurezza, autenticazione e contabilizzazione. Altre funzionalità automatiche aiutano i team IT a gestire i dispositivi remoti in modo più efficiente, per esempio segnalando proattivamente gli errori, avvisando i manager IT riguardo allo stato dei materiali di consumo e provvedendo automaticamente al riordino.

Sicurezza nel nuovo mondo

Lavorare in luoghi diversi non dovrebbe compromettere la sicurezza ma crea nuove vulnerabilità. Secondo Keypoint Intelligence, l’adozione delle soluzioni “Zero Trust” accelererà nel 2021[3]. La serie imageRUNNER C1530 integra la funzione McAfee Embedded Control, oltre alla verifica del sistema all’avvio che protegge dalle minacce avanzate e dalla perdita di dati bloccando le applicazioni non autorizzate. Security Information and Event Management (SIEM) supporta il rilevamento della minaccia in tempo reale e la risposta all’incidente di sicurezza, mentre le funzioni Secure Print ed Encrypted PDF consentono di proteggere la riservatezza dei documenti e dei dati.

Un futuro sostenibile

La gamma imageRUNNER è stata progettata pensando alla sostenibilità, così da soddisfare gli standard ambientali e supportare un futuro più sostenibile. La serie C1530 aiuta gli utenti a realizzare i loro obiettivi di sostenibilità garantendo un minor consumo di carta e toner, un maggior risparmio energetico e costi logistici inferiori rispetto ai modelli precedenti.

Hiro Imamura, Vice Presidente Marketing della divisione Document Solutions di Canon Europe ha affermato: “Con la diffusione degli spazi di coworking, le aziende cercano soluzioni compatte che potenzino realmente la collaborazione garantendo al tempo stesso il rispetto degli standard di sicurezza. imageRUNNER C1533iF e1538iF ampliano la nostra pluripremiata gamma A4[4] e sono dotate di tutte le funzioni necessarie per soddisfare le esigenze dei nuovi spazi di lavoro, in continua evoluzione.”

La serie imageRUNNER C1530 sarà disponibile a partire da 19 Aprile 2021.