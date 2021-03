Canon si dimostra un’azienda responsabile aggiudicandosi per il sesto anno consecutivo la valutazione “gold” di EcoVadis

Canon, fornitore globale di tecnologie e servizi per l’imaging e la stampa, si è aggiudicata per il sesto anno consecutivo la valutazione “gold” di EcoVadis, posizionandosi tra il 3% delle aziende più efficienti in termini di sostenibilità, in tutto il mondo.

Il Rating EcoVadis valuta le aziende in una serie di aree ritenute essenziali per il soddisfacimento degli obiettivi di sostenibilità. Tra queste: ambiente, lavoro e diritti umani, etica e strategie di approvvigionamento sostenibile. L’ultimo report pubblicato da EcoVadis evidenzia che Canon ha ottenuto risultati eccellenti in tutte le aree, distinguendosi soprattutto per le sue pratiche ambientali.

A Canon è stata riconosciuta la capacità di progettare prodotti che siano facili da riciclare e realizzati con modalità volte a ridurre il consumo energetico e le emissioni di CO2. Questa notizia segue il recente annuncio da parte di Canon dell’ampliamento della sua linea consolidata di dispositivi ricondizionati con l’aggiunta di due nuove stampanti: imageRUNNER ADVANCE EQ80 4200 Series e 6275i.

Stuart Poore, Direttore EMEA delle divisioni Sustainability and Government Affairs, ha commentato: “Come azienda, ci impegniamo a mettere la sostenibilità al centro di tutto ciò che facciamo. Avere ricevuto per il sesto anno consecutivo la valutazione “gold” di EcoVadis è una testimonianza di questo impegno. Ciò significa che i nostri clienti e partner possono contare su solide credenziali di sostenibilità.”

L’impegno di Canon trae ispirazione dalla filosofia aziendale “Kyosei”: vivere e lavorare insieme per il bene comune. Per Canon significa agire in modo responsabile nell’intera catena di fornitura, all’interno delle comunità in cui opera e attraverso i prodotti che sviluppa.

A oggi, EcoVadis ha valutato oltre 75.000 partner commerciali in 150 paesi applicando la sua particolare metodologia di valutazione CSR che si basa su standard internazionali di analisi CSR tra i quali Global Reporting Initiative, Global Compact delle Nazioni Unite e ISO 26000.