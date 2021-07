Canon SMARTAPP: la gestione documentale diventa intelligente

Canon presenta quattro nuove SMARTAPP che vanno ad arricchire la suite Canon SMARTAPP:

– SmartBUYER per una gestione ordini al fornitore facile e flessibile

– SmartDESK per ottimizzare la gestione delle scrivanie e gli spazi collaborativi aziendali

– SmartGUEST per gestire gli accessi degli ospiti esterni nella tua azienda in modo agile e sicuro

– SmartLEGAL per archiviare e organizzare i documenti relativi alle pratiche legali con la possibilità di pianificare scadenze.

Create da Canon, Canon Solution Italia e dalla collaborazione di alcuni Partner 1st TIER, la suite Canon SMARTAPP è parte integrante della strategia Digital Transformation Services, soprattutto in ambito Workspace Collaboration, dove Canon è in grado di offrire soluzioni semplici in grado di automatizzare sempre di più i processi di digitalizzazione dei documenti, che danno sempre più vita ad un luogo di lavoro condiviso e diffuso, flessibile e interconnesso.

Vediamo più in dettaglio le nuove Canon SMARTAPP:

SmartBUYER è una soluzione sviluppata da Canon e Canon Solutions Italia chiavi in mano che permette di rivisitare e ottimizzare i processi aziendali, come l’organizzazione degli ordini di acquisto, per supportare la trasformazione digitale e i cambiamenti normativi recenti. Una piattaforma flessibile ed integrabile con i software già presenti, per la gestione smart degli ordini al fornitore, con flussi di approvazione e supporto alla firma digitale. E’ possibile acquisire, archiviare e condividere la documentazione d’ordine; creare visualmente flussi per la gestione degli ordini al fornitore; assegnare ruoli definiti per le approvazioni; predisporre un portale esterno per la gestione dei documenti con i fornitori; impostare avvisi su documenti e processi.

SmartDESK è una soluzione sviluppata da Canon e Canon Solutions Italia, semplice da configurare e personalizzare, che offre un sistema di prenotazione risorse efficiente, come ad esempio la postazione lavoro. Una piattaforma intelligente che supporta le nuove modalità di lavoro smart che rendono necessaria una gestione degli spazi differente. E’ possibile creare o importare il layout delle postazioni e aree di lavoro, come sale riunioni; creare form personalizzati per la prenotazione; allestire delle pagine e link di prenotazione per i dipendenti; modificare o annullare una prenotazione; aggiornamento in tempo reale della disponibilità della risorsa.

SmartGUEST è una piattaforma semplice da configurare ed integrare che permette una gestione, agile e sicura, degli accessi degli ospiti esterni dell’azienda, creando un sistema digitale di raccolta e archiviazione delle informazioni efficiente. E’ possibile creare form personalizzati per la registrazione; allestire pagine e link di registrazione per le figure preposte al controllo; creare flussi con figure di approvazione; organizzare le informazioni raccolte in database consultabili tramite report e sistemi di ricerca avanzati.

SmartLEGAL è una piattaforma unica dedicata ai professionisti del settore legale, con tutti gli strumenti necessari ad una gestione documentale efficiente. E’ possibile acquisire, archiviare e condividere la documentazione; pianificare le scadenze; archiviare e consultare direttamente da mobile; assegnare lavori su specifici fascicoli o documenti; tracciare i documenti; creare ruoli differenziati in base alle responsabilità aziendali; impostare avvisi su documenti e processi.

La suite di applicazioni intelligenti Canon SMARTAPP dialoga con i dispositivi multifunzione e le piattaforme software Canon. E’ inoltre in grado di soddisfare il modello di delivery e di personalizzazione più adatto alle richieste dei clienti, offrendo soluzioni on premise, in cloud o in ambienti ibridi.