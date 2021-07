Canon Italia è lieta di annunciare che parteciperà a VISCOM 2021, la più importante Fiera Internazionale dedicata alla Comunicazione Visiva, che quest’anno si terrà il 30 settembre, 1 e 2 ottobre 2021 nella nuova formula in presenza a Rho Fiera Milano e in formato digitale.

Un’occasione dunque per tornare a incontrare i professionisti della comunicazione visiva presso il proprio stand fisico, offrendo a tutti un aggiornamento sulle tecnologie e le applicazioni più innovative per i mercati della pubblicità, design, interior decoration, retail e brand industry in uno scenario che fa intravedere spiragli di normalità.

La presenza di Canon a questa importante manifestazione conferma l’impegno dell’azienda al fianco delle tante aziende attive nel settore con un’offerta tecnologica pensata per dare una risposta concreta alle esigenze dei propri clienti e aiutarli a cogliere le innumerevoli opportunità offerte dal mercato. Un impegno che non si è mai arrestato, anche nei mesi più duri della pandemia, e che adesso torna a essere anche in presenza per dare un forte segnale di ripartenza.

Innovazione, produttività, personalizzazione e sostenibilità ambientale sono al centro della proposta che Canon presenterà a VISCOM, fornendo aggiornamenti importanti nell’ambito delle rinomate famiglie di stampanti Canon Arizona, Colorado, imagePRESS e imagePROGRAF, oltre che sulle moltissime applicazioni che possono essere realizzate con queste tecnologie.

“Siamo felici di tornare a dialogare in presenza con i tanti operatori del settore e allo stesso tempo di offrire loro la possibilità di conoscere tutte le novità di casa Canon. Oggi più che mai, crediamo che sia fondamentale dare un segnale forte di ripartenza al mercato della visual communication, che evolve rapidamente e punta a promuovere la ripresa. La nostra presenza a Viscom è pensata proprio per offrire alle tante aziende del settore la tecnologia e la consulenza necessarie per rispondere in modo vincente alle nuove sfide che ci attendono” ha commentato Walter Bano, Production Printing Products Country Director di Canon Italia.

Canon ti aspetta a VISCOM 2021 presso il pad. 8, stand C01/D08 per presentare in anteprima tante novità tecnologiche.