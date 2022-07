Arlo per la sicurezza dei vostri cuccioli

La stagione estiva, nonostante sia spesso desiderata e tanto attesa, può non essere così piacevole per gli animali. Il caldo record delle ultime settimane affatica e indebolisce anche gli amici a quattro zampe, che quindi hanno necessità di particolari cure ed attenzioni. Nello specifico è fondamentale che soprattutto nelle ore più calde della giornata gli animali domestici siano protetti dalle fonti di calore intense, ancora meglio se nel fresco della propria abitazione e con tutti i comfort a disposizione. Arlo, brand di videocamere di sorveglianza presente in Europa, parte di Verisure, propone soluzioni ideali per monitorare i propri animali domestici quando si è fuori casa, per essere costantemente aggiornati sulla loro salute e, perché no, anche su quella della propria abitazione.

Arlo Essential Indoor Camera, ad esempio, è il device perfetto per proteggere la propria casa e tutti i suoi abitanti, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Consigliata dagli esperti di sicurezza, la videocamera per interni si collega all’alimentazione di rete per una protezione completa o direttamente al Wi-Fi per una semplice configurazione. Il design compatto, il supporto flessibile e la piastra di montaggio consentono inoltre di installare facilmente il dispositivo, per poter monitorare i propri animali ovunque ci si trovi. Infine, grazie all’audio bidirezionale basterà premere l’icona microfono nell’app Arlo per avviare la conversazione con il proprio cucciolo.Con un prezzo di listino di 129,99€ la videocamera per interni Arlo Essential Indoor è disponibile su Arlo.com e presso i rivenditori autorizzati Arlo.