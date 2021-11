Come recuperare i file cancellati dal cestino

Tutti sappiamo che una volta eliminati, i file del nostro computer vanno a finire nel cestino, per cui siamo sicuri che, in ogni evenienza, possiamo sempre essere in grado di recuperarli. Troppo spesso, però, i cestini ci riservano brutte sorprese: magari lo abbiamo svuotato per liberare spazio nel nostro hard disk oppure abbiamo eliminato i file dal cestino inavvertitamente: ma si possono recuperare file cancellati dal cestino?

La risposta è sì! In questo articolo, ti spiegheremo come recuperare i file eliminati dal cestino sia da Mac che da Windows. Con il tool giusto, recuperare foto cancellate ma anche video, documenti o qualsiasi altro tipo di file sarà facilissimo.

Recuperare file cancellati dal cestino con 4DDiG Data Recovery

Come abbiamo anticipato, per recuperare immagini cancellate dal cestino e tutti gli altri file, ti occorrerà un tool specifico: il più raccomandato è 4DDiG Data Recovery, per la sua efficacia, ma anche per la facilità di utilizzo.

Con questo software, tutti i processi avvengono attraverso una procedura guidata, ed è possibile recuperare file eliminati dal cestino di qualsiasi disco fisso.

Come recuperare file cancellati dal cestino con 4DDiG Data Recovery

Per recuperare file eliminati dal cestino con 4DDiG Data Recovery segui le procedure come indicate di seguito.

Passo 1: Download e installazione di 4DDiG Data Recovery

La prima cosa da fare è scaricare e installare 4DDiG Data Recovery seguendo la procedura guidata che appare nello schermo.

Passo 2: Scegli la partizione

Dopo aver avviato il programma, dovrai scegliere la partizione, hard disk, o memoria interna o esterna dalla quale recuperare i file cancellati dal cestino. Ogni memoria, infatti, crea il suo cestino, anche se tu non lo vedi, in cui vanno a finire i dati che elimini. Devi selezionare, quindi, quale cestino vuoi recuperare.

Puoi recuperare i file eliminati dal cestino della memoria interna del tuo computer, di qualsiasi memoria esterna (per esempio una chiavetta USB), da una partizione dell’hard disk che è andata perduta, e addirittura effettuare un recupero avanzato se, per qualsiasi motivo, il tuo computer si blocca e questo ha causato la perdita di alcuni dati.

Per selezionare la partizione, non devi fare altro che cliccare sull’opzione che scegli.

Passo 3: Scansione del disco

Una volta cliccato su Avanti, il programma effettua una scansione del disco, al termina della quale ti mostrerà tutti i file scovati.

Passo 4: recupero dei file

A questo punto, puoi selezionare i file che desideri recuperare e cliccare su Recupero.

I tuoi file cancellati dal cestino sono stati recuperati in questi pochi e semplici passaggi!

4DDiG Data Recovery: caratteristiche principali

4DDiG Data Recovery è un software realizzato con lo scopo di aiutare gli utenti a recuperare dati digitali. Tutti gli utilizzatori di computer e altri sistemi digitali sanno che le perdite di file o dati in generali sono eventi spiacevoli ma che possono accadere, anche spesso. Per questo è importante sapere come intervenire quando ciò accade.

4DDiG Data Recovery è uno dei software più consigliati: è facilissimo da utlizzare sia per i professionisti che per i principianti, ed è provvisto di un set di funzioni che eliminerà il pericolo di perdite accidentali di dati dai tuoi dischi di memoria.

Dischi supportati

4DDiG Data Recovery ti permette di recuperare i file cancellati dal cestino di praticamente qualsiasi tipo di disco rigido o memoria. Puoi utilizzarlo per recuperare file eliminati dal cestino del tuo computer, portatile, disco rigido interno o esterno, chiavette USB, ma anche per recueprare foto cancellate da SD Card, fotocamere digitali e altri supporti.

File supportati

Quali tipi di file si possono recuperare con 4DDiG Data Recovery? Praticamente qualsiasi formato video, audio, immagini, email, archivi, documenti, e altro…

Compatibilità

4DDiG Data Recovery è disponibile sia per Windows che per Mac. Utilizzando uno di questi due dispositivi, potrai poi andare a recuperare i file eliminati dal cestino anche su tutti gli altri supporti che abbiamo elencato sopra.

4DDiG Data Recovery: prezzi

Per 4DDiG Data Recovery sono disponibili due versioni e tre tipi di licenze per ognuna di esse.

1 mese: 45,99 euro

1 anno: 49,99 euro

Una tantum: 59,99 euro

1 mese: 55,99 euro

1 anno 59,99 euro

Una tantum: 69,99 euro

Conclusione

Il cestino non è una garanzia: purtroppo, una volta che i nostri file finiscono lì, li perdiamo di vista e non sappiamo più che fine fanno. Per questo è imporante avere sempre a portata di mano uno strumento per recuperare i file eliminati dal cestino da qualsiasi disco o tipo di memoria. Solo così potrai essere veramente sicuro che, qualsiasi cosa accada, anche un errore di CPU, un attacco Virus, o addirittura un danno fisico, sarai sempre in grado di recuperare i tuoi file.