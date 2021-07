Come sbloccare un iphone bloccato sulla mela: le possibili cause e la guida alle soluzioni da seguire passo passo, anche per principianti

iPhone non si accende: iphone bloccato sulla mela

Se il tuo iphone non si accende, ma fino a qualche minuto fa funzionava bene, non c’è bisogno di disperare. Ci sono diverse cause che possono essere all’origine di questo problema, e – di conseguenza – anche diverse soluzioni.

In questa guida ti insegnamo come riavviare un iphone bloccato sulla mela all’accensione analizzando le possibili cause e guidandoti attraverso le soluzioni. Come saprai, gli iphone non si bloccano per caso. In genere, le cause di un problema di questo genere sono piccoli malfunzionamenti che si verificano durante l’installazione di un aggiornamento; la soluzione può richiedere una breve procedura – che ti illustreremo – o essere addirittura più semplice!

Con un po’ di pazienza riuscirai a far funzionare il tuo iphone senza il disturbo di portarlo in assistenza, o addirittura pagare per essa (la garanzia non dura più di due anni!). Cerca di capire qual è il motivo per cui hai l’iphone bloccato sulla mela, e poi segui passo passo le procedure che ti illustriamo.

iPhone bloccato sulla mela: le cause comuni

Come abbiamo già accennato, se un iphone rimane bloccato sulla mela di Apple all’accensione, deve essere andato storto qualcosa durante l’installazione di un aggiornamento. Lo stesso problema, infatti, è stato riscontrato da molti utenti durante l’installazione di iOS 14, con molti iPhone X e iPhone 11 bloccati sulla mela. Questo non significa che l’aggiornamento del sistema proposto da Apple sia difettoso, ma solamente che – come stai per vedere – i malfunzionamenti di cui parliamo sono talmente comuni, che si sono verificati in molti casi.

Un aggiornamento può andare storto per tre motivi principali:

– il dispositivo si spegne durante l’installazione dell’aggiornamento. Sappiamo che un iphone non procede all’aggiornamento se il dispositivo non è attaccato al caricatore o non ha batteria sufficiente, ma – una volta avviata la procedura di installazione – può comunque succedere, per esempio, che salti la corrente.

– la connessione internet è caduta durante il download e l’installazione dell’aggiornamento.

– un glitch in fase di aggiornamento, ovvero un errore imprevedibile a cui tutte le componenti elettroniche possono andare incontro.

Le soluzioni su iPhone bloccato sulla mela

1. Usare Tenorshare ReiBoot per risolvere: iPhone bloccato sulla mela durante l’aggiornamento

Quando un iphone bloccato sulla mela, hai bisogno di portarlo nella modalità di recupero per sbloccarlo. Farlo in maniera manuale può essere complicato, per questo un semplice software come Tenorshare ReiBoot può esserti di aiuto.

La procedura da seguire è semplicissima; seguila passo-passo:

1. Scaricare e installa Tenorshare ReiBoot sul tuo computer.

2. Quando il software è installato, puoi avviarlo e collegare l’iPhone al PC. Tenorshare ReiBoot riconosce automaticamente tuo dispositivo, anche le l’iPhone non si accende.

3. A questo punto, non ti resta che cliccare sul pulsante “Inizia”.

4. Dopo qualche minuto, vedrai due messaggi di conferma dell’accesso alla modalità di recupero: uno sul desktop, e uno anche sul tuo iPhone.

A questo punto il tuo iPhone è in grado di recuperare i dati di cui ha bisogno e riavviarsi.

2. Soluzione 2: Ripristino dell’iPhone In Modalità DFU

Se hai un iPhone X bloccato sulla mela che non riesce neanche a connettersi ad iTunes, allora puoi provare con il ripristino dell’iPhone in modalità DFU.

La procedura è molto semplice:

1. Connetti l’iPhone al computer e spegnilo.

2. Premi il pulsante Power per 3 secondi. Dopodiché, premi anche il tasto Volume Giù per altri 10 secondi.

3. Rilascia il tasto Power, ma continua a tenere premuto il Volume Giù per altri 8 secondi.

Se il tuo iPhone rimane spento, ma iTunes rileva un dispositivo connesso, allora sei entrato in modalità DFU, e da qui puoi aggiornare il tuo iPhone trmite iTunes premendo su “Aggiorna” o Update”.

3. Soluzione 3: Riavvio Forzato del iPhone

Se hai provato le soluzioni precedenti ma hai ancora il tuo iPhone 11 bloccato sulla mela, allora è il momento di provare con un Hard Reset o Riavvio Forzato. Si fa così:

1. Spegni l’iPhone

2. Premi Volume Su¢

3. Premi Volume Giù

4. Premi il tasto Power finché non appare il logo di Apple sul display.

A questo punto, procedi all’aggiornamento che dovrebbe andare a sistemare tutti i dati così che il problema è definitivamente eliminato.

4. Soluzione 4: Contatta Apple per assistenza

Se dopo tutti questi tentativi, l’iphone rimane bloccato sulla mela e non si accende, allora il problema può essere più serio, o diverso, da quelli che abbiamo illustrato finora, e non ti resta che rivolgerti al centro assistenza di Apple.

Il servizio assistenza di Apple è molto efficiente, e sapranno sicuramente risolvere il tuo problema.

Conclusione

Quando l’iPhone non si accende, ci sono molte soluzioni da tentare prima di andare nel panico. Con un software come Tenorshar ReiBoot, poi, oltre a semplificare le soluzioni – anche quelle più complesse – potrai prenderti cura del tuo smartphone con una manutenzione continua e prevenire che problemi come questo – o di altro genere – di presentino.

Con le nostre indicazioni e il giusto software, saprai risolvere e prevenire il problema dell’iPhone bloccato sulla mela.