Computer Gross e JAMF: firmato l’accordo di distribuzione

Computer Gross e JAMF hanno sottoscritto un accordo in base al quale le soluzioni di Jamf entrano a far parte dell’offerta di CleverMobile, la Business Unit di Computer Gross dedicata alle soluzioni di End Point Security ed Enterprise Mobility. Ricordiamo che Jamf è una società attiva nello sviluppo e nella gestione dei dispositivi mobili, con sede a Minneapolis.

Jamf garantisce una tecnologia aziendale sicura e semplice per i consumatori per oltre 71.000 organizzazioni nel mondo che abbracciano ambienti Apple e ibridi. L’ambiente di lavoro attuale richiede una gestione ed una sicurezza adeguate e integrate tra loro. Jamf Pro è la soluzione nativa per ambienti Apple che permette di gestire con facilità tutti i dispositivi Apple, l’identità degli utenti e la distribuzione delle applicazioni centralizzata. Con Jamf, una maggiore sicurezza non va a discapito dell’esperienza dell’utente. Jamf Trusted Access è la piattaforma cloud di Jamf che consente di gestire l’accesso sicuro, e massimi livelli di controllo e protezione sui dispositivi mobili multipiattaforma, dati e applicazioni, proteggendo le informazioni sensibili indipendentemente da dove si svolge il lavoro. Jamf Trusted Access è in grado di potenziare la forza lavoro, migliorare la User Experience dei clienti, grazie ad una tecnologia semplice e adatta a garantire la privacy sui dati personali.

“Siamo lieti di collaborare con Computer Gross per portare le soluzioni Jamf nella gestione e protezione dei dispositivi Apple sul posto di lavoro per consentire alle organizzazioni di tutta Italia di avere successo con Apple. Il posto di lavoro moderno richiede soluzioni di sicurezza moderne ed avanzate, che noi di Jamf siamo in grado di proporre. Grazie alla partnership tra Computer Gross e Jamf la nostra società potrà contare su una presenza solida, ampia e capillare su tutto il canale IT italiano” – afferma Claudio Casini, Channel Manager Italy, Jamf.

“Siamo estremamente soddisfatti di aver siglato questo accordo con Jamf, player leader in questo settore. L’accordo riveste per noi un ruolo strategico e fondamentale per il processo di sviluppo e potenziamento dell’offerta di soluzioni che seguono le nuove tendenze del mercato sulla CyberSecurity e mobility e in particolare quella relativa al crescente utilizzo di dispositivi Apple nelle aziende” dichiara Antonio Tonani, Business Unit Manager CleverMobile, Computer Gross.

“Questo accordo, non solo conferma la leadership di Computer Gross sui principali trend di mercato, che sempre di più richiedono competenze e soluzioni specifiche, ma testimonia il nostro forte impegno nel ricercare sempre le migliori soluzioni da presentare all’ecosistema dei Partner e va ad inserirsi all’interno di un portfolio di soluzioni a valore di Vendor leader unico sul mercato” conclude Gianluca Guasti, Value Business e Marketing Director, Computer Gross.