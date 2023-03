Computer Gross e MariaDB firmano un accordo in esclusiva per l’Italia

Computer Gross e MariaDB, azienda di database cloud di nuova generazione, i cui prodotti sono un ingrediente fondamentale per il successo delle aziende nella loro trasformazione cloud, hanno stretto un accordo di distribuzione.

“Siamo estremamente orgogliosi che MariaDB abbia scelto Computer Gross come unico partner per servire il proprio canale in Italia. Per noi l’accordo riveste un ruolo strategico e fondamentale nel processo di sviluppo e potenziamento della nostra offerta di soluzioni nell’area del Data Management e della Digital Transformation”, afferma Luca Verdelli, Business Unit Manager Data Management & Analytics, Computer Gross “. Siamo pronti ad estendere le attività di MariaDB con tutto il supporto necessario ai partner italiani attraverso i nostri servizi a valore aggiunto e mirati.”

In un’epoca in cui il valore dei dati nei vari settori, mercati e processi aziendali è cresciuto in modo esponenziale, gli approcci tradizionali ai database proprietari non sono in grado di supportare il tipo di scalabilità necessaria nel mondo di oggi, sfruttando al contempo le tecnologie cloud native e controllando i costi. I prodotti di database MariaDB sono altamente scalabili e resilienti, il tutto a una frazione dei prezzi dei database legacy. Sia che si parta da piccole realtà, sia che si cresca fino a milioni di utenti e decine di miliardi di transazioni di database al giorno, MariaDB consente alle organizzazioni di avere le prestazioni inarrestabili necessarie per cogliere la prossima grande opportunità.

In base all’accordo, Computer Gross diventa distributore unico e strategico per i prodotti di database MariaDB in Italia, tra cui MariaDB Enterprise Server, il database SQL distribuito MariaDB Xpand e MariaDB SkySQL, un servizio di database multicloud. Grazie all’accordo tra Computer Gross e MariaDB gli operatori di canale potranno aiutare i propri clienti offrendo l’eccellenza di uno dei principali player di database relazionali unita alla competenza, all’esperienza e al supporto del principale distributore a valore aggiunto italiano.