Cybereason entra nel catalogo di Computer Gross

Computer Gross, specialista italiano nella distribuzione a valore, da sempre attento alle nuove tendenze e alle crescenti esigenze dell’ecosistema dei Partner, ha annunciato di aver siglato un accordo di distribuzione con Cybereason, società specializzata nell’ambito delle soluzioni XDR.

Cybereason è la società XDR, che collabora con Defenders per porre fine agli attacchi all’endpoint, nel cloud e nell’intero ecosistema aziendale. Con sede a Boston, la società vanta clienti in più di 40 paesi in tutto il mondo.

Fiore all’occhiello della sua proposta è MalOp, incentrato sulle operazioni e una risposta predittiva imbattibile contro il ransomware moderno e le tecniche di attacco avanzate. Più in dettaglio, utilizzando il suo motore di rilevamento brevettato MalOp (Malicious Operations), Cybereason raccoglie la telemetria dell’intera superficie di attacco, ricostruendo la storia dell’operazione di compromissione fino alla sua origine (Root Cause), su ogni dispositivo, identità utente, segmento di rete e applicazione cloud.

“L’espansione in Italia aiuterà Cybereason a raggiungere più organizzazioni che affrontano attacchi ransomware e altre minacce che interrompono le attività e mettono quotidianamente a rischio i dati aziendali e dei clienti. Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con Computer Gross per aiutare i partner ad identificare più rapidamente i potenziali rischi, valutarne la gravità e rimuoverli prima che si verifichino perdite importanti.”, ha dichiarato William Udovich, Vice President SEMEA, Cybereason.

“Siamo estremamente soddisfatti di aver siglato questo accordo con Cybereason, player leader in questo settore”. afferma Barbara Ramaciotti, Team Leader Business Unit Security, Computer Gross.

“L’accordo riveste per noi un ruolo strategico e conferma la leadership di Computer Gross sui principali trend di mercato, che sempre di più richiedono competenze e soluzioni specifiche. Questa nuova partnership testimonia il nostro forte impegno nel ricercare sempre le migliori soluzioni da presentare all’ecosistema dei Partner e va ad inserirsi all’interno di un portfolio di soluzioni a valore di Vendor leader unico sul mercato.” – conclude Gianluca Guasti, Value Business e Marketing Director, Computer Gross.